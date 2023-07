"Nous avons convenu de travailler ensemble et de coopérer étroitement afin de maintenir nos bonnes relations avec nos alliés actuels"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré ce dimanche Dan Shapiro, le nouvel envoyé spécial américain pour les accords d'Abraham.

Selon M. Cohen, les deux hommes se sont entretenus de la possibilité d'étendre les accords à l'Arabie saoudite ainsi que des tentatives de reconduire le Forum du Néguev - qui avait été reporté le mois dernier en raison du mécontentement des Arabes à l'égard du gouvernement israélien. "Lors de ma conversation avec l'envoyé spécial Shapiro, nous avons convenu de travailler ensemble et de coopérer étroitement afin de maintenir nos bonnes relations avec nos alliés actuels (des accords d'Abraham) et de travailler à l'élargissement du cercle de la paix et de la normalisation avec de nouveaux partenaires au Moyen-Orient et ailleurs", a déclaré M. Cohen dans un communiqué.

Miriam Alster / Flash90 L'ancien ambassadeur américain en Israël Dan Shapiro

Sous l'égide de Washington, les accords d’Abraham correspondent à des accords signés en 2020 par Israël avec Bahrein, les Émirats arabes unis et le Maroc.

Dan Shapiro a été ambassadeur en Israël de 2011 à 2017 et a été nommé à ce poste par le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Cette rencontre a eu lieu alors que président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu'un accord pourrait être en cours avec l'Arabie saoudite, après des entretiens que son conseiller à la sécurité nationale a eus avec des responsables saoudiens à Djeddah visant à parvenir à une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Etat hébreu.