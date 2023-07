Israël : la Cour suprême empêche l’expulsion d’un demandeur d’asile malien menacé à cause de son orientation sexuelle

"Le danger pour l'appelant, s'il devait être rapatrié, ne peut être exclu, et il ne peut être déterminé, en particulier, qu'il ne sera pas blessé"

L’expulsion imminente d’un demandeur d’asile malien par les autorités israéliennes a été temporairement bloquée par la Cour suprême mercredi dernier, selon les informations du quotidien Haaretz. Dans sa décision, le juge Uzi Vogelman a statué que "le danger pour l'appelant, s'il devait être rapatrié, ne peut être exclu, et il ne peut être déterminé, en particulier, qu'il ne sera pas blessé”. La Cour a décidé de bloquer cette expulsion en raison des menaces qui pourraient peser sur la vie de cet homme dans son pays d’origine, et ce en raison de son orientation sexuelle. Le juge entend ainsi attendre la décision d’une Cour d’appel israélienne, qui doit encore se prononcer en dernière instance sur la demande d’asile de ce ressortissant malien.

Preuves des risques pour sa vie

Le demandeur d’asile, entré en Israël en 2009 par la frontière sud, avait été débouté en première instance en mai dernier, le tribunal ayant justifié son refus d’octroyer l’asile au motif que "cette population (LGBTQI ndlr) n'est pas définie comme étant sous persécution, mais comme étant sous discrimination” et que “dans certains cas les préjugés peuvent équivaloir à de la persécution”. Le tribunal avait demandé au requérant de prouver en quoi sa vie serait potentiellement mise en danger et motivé son refus en argumentant que ce dernier n'avait fourni aucune preuve de risque personnel, et que s'il retournait dans le quartier de son enfance il était peu probable qu'il soit reconnu. Il s’agit de la troisième demande d’asile déposée par cet homme, qui avait dans un premier temps évoqué des persécutions d’ordre religieux avant d’argumenter que son homosexualité pouvait mettre en danger sa vie s’il devait retourner au Mali.

Israël est régulièrement critiqué par des instances internationales quant à sa politique d’asile très stricte s’agissant des migrants en provenance d’Afrique. Le taux de réponses positives aux demandes d’asile des ressortissants érythréens et soudanais par exemple est extrêmement faible : moins de 0,5%. Selon plusieurs sources, depuis 10 ans, 0,1 % des demandeurs d’asile érythréens ont été reconnus en tant que réfugiés en Israël. Par comparaison, 92,5 % des Érythréens qui ont demandé le statut de réfugiés dans l’Union européenne en 2016 l’ont obtenu.