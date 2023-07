Des milliers de recrues du monde entier rejoignent les unités de combat de Tsahal cet été

478 des nouveaux soldats sont des nouveaux immigrants, dont la majorité sont des soldats isolés.

La principale période de recrutement des unités de combat de l'armée israélienne, au cours de laquelle des milliers de jeunes hommes et femmes rejoindront les rangs et commenceront leur formation, a commencé en juillet et se poursuivra jusqu'en septembre.

Parmi les nouvelles recrues et selon les données transmises par l'armée israélienne, 57,6% sont des hommes, tandis que 42,4% des nouveaux combattants sont des femmes. Alors que l'âge moyen des recrues est de 18,9 ans, le plus jeune soldat a 17 ans et 7 mois, et le plus âgé a 30 ans et 10 mois.

La classe août 2023 sera par ailleurs composée de 478 nouveaux immigrants, soit 313 hommes et 165 femmes. Ils sont originaires d'Ukraine, de France, des Etats-Unis, d'Ethiopie ou encore de Russie. Mais aussi du Congo, Pologne, Grèce, Luxembourg, Corée du Sud ou encore d'Équateur. De plus, on compte autant de soldats isolés que de nouveaux immigrants (471), dont 265 hommes et 206 femmes.

Enfin, les noms les plus courants de cette classe août 2023 sont : Daniel, Uri, Itaï, Ido et Amit pour les hommes. Et Noa, Agam, Maya, Roni et Shira pour les femmes.