Israël : "L'atteinte à la résilience nationale pourrait porter atteinte à la sécurité du pays" (Yoav Gallant)

"L'armée israélienne est capable de n'importe quelle mission", a assuré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi lors d'une réunion à huis clos de la commission des affaires étrangères et de la sécurité à Tel-Aviv que "le préjudice dû au refus est relativement limité et que Tsahal est capable de n'importe quelle mission". "Nous sommes dans une situation où ça peut exploser sur tous les fronts", a-t-il averti en ajoutant qu'il y a une "atteinte à la résilience nationale en raison d'une profonde division et que cela pourrait se transformer en une atteinte à la sécurité du pays."

Le débat a également réuni des dirigeants du renseignement militaire israélien, le chef du personnel militaire, ainsi que le chef de la division des opérations, le général Oded Basiuk, qui a souligné les efforts déployés pour réduire le phénomène de l'arrêt du service de réserve. "L'armée se conduit comme dans une opération militaire - des évaluations régulières de la situation", a-t-il noté.

IDF Chief of Staff Herzi Halevi attends the Foreign Affairs and Defence Committee meeting at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem.

La semaine dernière, le chef de cabinet Herzi Halevi a abordé la controverse autour de la réforme du système judiciaire. "Nous devons rassembler les réservistes qui nous sont très chers, pour la contribution à la sécurité du pays. Même ceux qui ont pris la décision de ne pas se présenter, Tsahal a besoin de vous", a-t-il déclaré. "Ce n'est qu'ensemble que nous protégerons la maison. Nous nous entraînerons, nous préparerons et agirons ensemble. Nous choisirons de rester fermes face aux défis de cette période complexe. Nous avons une grande responsabilité", avait-il affirmé.

"Barrière de sécurité"

Par ailleurs, Israël a l'intention de construire une barrière de sécurité à la frontière avec la Jordanie, pour empêcher la contrebande d'armes vers la Judée et la Samarie a révélé le ministre de la Défense lors de la discussion à huis clos de la commission des affaires étrangères et de la sécurité. "Nous reconnaissons une augmentation de l'implication de l'Iran dans les tentatives de transfert d'armes et pour obtenir des renseignements en Cisjordanie", a-t-il affirmé. "L'Iran et les organisations terroristes identifient la Judée-Samarie comme le ventre mou et y dirigent de nombreuses ressources dans le but de diriger des attaques", a-t-il ajouté alors qu'une contrebande illégale a été déjouée la semaine dernière à la frontière jordanienne, dont la plupart des détails sont interdits à la publication.