Shalom, le rhinocéros du zoo biblique de Jérusalem est décédé

"Shalom est arrivé au zoo biblique il y a environ 30 ans et a conquis le cœur de tous"

Le rhinocéros Shalom est décédé dimanche au zoo biblique de Jérusalem. Il était né le jour où Israël et l'Egypte ont signé l'accord de paix en mars 1979 sur les pelouses de la Maison Blanche.

"C'est avec une grande tristesse que nous disons aujourd'hui au revoir à Shalom, le rhinocéros préféré de tous. Shalom est né lors d'un safari à Ramat Gan le jour de la signature de l'accord de paix avec l'Égypte. Il a annoncé au monde l'aube d'un nouveau jour et a été nommé de manière appropriée avec le nom 'Shalom'", a déclaré la direction du Zoo.

Tony KARUMBA (AFP/Archives) Rhinocéros

"Shalom est arrivé au zoo il y a environ 30 ans et a conquis le cœur de tous avec sa noble conduite et son caractère doux", ont-ils poursuivi. "Tout au long de sa vie, Shalom a vécu dans la camaraderie et la malice avec ses nombreux amis et a apprécié les activités proposées par l'équipe qui prenait en charge les animaux".

Shalom a commencé à se sentir mal l'année dernière.

"Malgré les nombreux efforts, les traitements médicaux et le grand amour que lui a témoigné le personnel, son état de santé a continué à se détériorer de sorte que même les médicaments ne faisaient plus effet", a précisé la direction du zoo.

Différents zoos, dont le zoo biblique de Jérusalem, travaillent à la préservation de cette espèce de rhinocéros.