Une startup israélienne réalise une percée dans la production d'acide hyaluronique acellulaire

Le processus sans cellule offre une alternative efficace et rentable

Enzymit, une société biochimique israélienne qui développe une technologie de fabrication enzymatique sans cellule, a annoncé mardi son succès dans la production synthétique d'acide hyaluronique (HA) pour une utilisation dans une gamme d'applications cosmétiques, esthétiques et thérapeutiques. Le processus de fabrication sans cellule réduit une grande partie de la complexité, du temps et des coûts traditionnellement associés à la production de HA.

L'acide hyaluronique est un biopolymère naturel présent dans la peau, les articulations et les tissus conjonctifs et nerveux. Il est largement reconnu pour ses applications cosmétiques dans les produits de soin de la peau, ainsi que pour ses bienfaits thérapeutiques, qui incluent l'aide à la santé oculaire, à la cicatrisation des plaies et à la rhumatologie.

"Notre succès dans la synthèse de l'acide hyaluronique démontre la viabilité d'une nouvelle conception d'enzymes pour stimuler la bioproduction acellulaire de produits chimiques spécialisés, remplaçant les méthodes de production obsolètes et non durables", a déclaré Gideon Lapidoth, PhD, PDG d'Enzymit.

GEORGES GOBET (AFP) Un ingénieur de laboratoire

"Notre approche sans cellules de la fabrication d'acide hyaluronique élimine le besoin d'un traitement complexe en aval et réduit considérablement les coûts globaux, tout en permettant une production à grande échelle plus facile et plus efficace", a-t-il poursuivi.

La production traditionnelle d'acide hyaluronique à l'aide de tissus animaux implique des préoccupations considérables en matière de sécurité, de cohérence et d'éthique, tandis que les méthodes basées sur la fermentation impliquent toujours des processus de purification compliqués et des coûts de production élevés. Le processus sans cellule d'Enzymit offre une alternative efficace et rentable.

"Nous recevons déjà un intérêt considérable de la part des fabricants qui cherchent à incorporer nos variantes d'acide hyaluronique dans des produits de soin à des prix plus abordables pour le grand public", a déclaré Markus Klinger, vice-président du développement commercial chez Enzymit. "Nous sommes encouragés par l'accueil positif initial et optimisons continuellement nos processus tout en formant des partenariats stratégiques pour introduire nos produits dans de nouvelles industries."

L'entreprise s'efforce d'augmenter sa capacité de production et de développer la prochaine génération d'enzymes d'acide hyaluronique qui peuvent utiliser des matières premières encore moins coûteuses.