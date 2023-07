Israël : le chef d'état-major appelle les réservistes à se présenter

"Nous accueillons les réservistes quelle que soit leur opinion, félicitons ceux qui ont choisi de se présenter dans n'importe quelles conditions"

Le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi a tenu des réunions ces deux derniers jours au cours desquels il a déclaré : "C'est le moment pour les commandants de faire preuve de leadership et de responsabilité et d'agir devant leurs subordonnés de manière responsable, sage et sensible si nécessaire, avec un haut niveau de préparation aux défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés".

"En ce qui concerne la controverse dans la société israélienne, tout le monde a une opinion qui est tout aussi importante, mais nous, en tant que porteurs d'uniformes, ne sommes pas impliqués là-dedans. Nous accueillons les réservistes quelle que soit leur opinion, félicitons ceux qui ont choisi de se présenter dans n'importe quelles conditions et appelons tout le monde à revenir et à se présenter", a-t-il déclaré alors que des milliers de réservistes ne veulent plus se présenter en signe de protestation contre la réforme judiciaire du gouvernement.

"L'armée est le modèle qui fonctionne depuis 75 ans, aujourd'hui comme alors - tout le monde doit venir servir régulièrement, ainsi que les réservistes. J'ai une grande confiance dans les capacités de Tsahal et surtout dans ses rangs", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, environ 10 000 réservistes de différentes unités de l'armée israélienne ont menacé de suspendre leur service volontaire.