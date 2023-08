Benjamin Netanyahou assure que la réforme judiciaire est "nécessaire" et exclut une guerre civile

"Je pense que les craintes des gens vont s'apaiser et qu'ils verront qu'Israël est tout aussi démocratique qu'avant, si ce n’est plus"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi lors d’une interview accordée à la chaîne américaine NBC, qu’Israël était loin d’une guerre civile. "Il n'y aura pas de guerre civile, je vous le garantis", a-t-il assuré. "Lorsque la poussière retombera, les gens verront que c'était nécessaire", a-t-il ajouté, évoquant la réforme judiciaire en cours.

Haïm Goldberg/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv

Benjamin Netanyahou a expliquer rééquilibrer les pouvoirs par le biais de la réforme, soutenant vouloir les remettre entre les mains des élus choisis par le peuple plutôt qu’à des juges non élus. Cet argument a profondément divisé Israël, provoquant des manifestations de masse. Le président Isaac Herzog a en outre, mis en garde en mars contre le risque d'une "véritable guerre civile". Un sondage publié la semaine dernière par la chaîne israélienne Channel 13 a révélé que 56 % des Israéliens craignaient que la crise politique de leur pays ne dégénère en guerre civile.

AP /Jacquelyn Martin Le président israélien Isaac Herzog

Il a admis qu’il existait des divisions dans la société israélienne mais que la mesure sur le caractère raisonnable adoptée récemment "en valait la peine". "Je pense que les craintes des gens vont s'apaiser et qu'ils verront qu'Israël est tout aussi démocratique qu'avant, si ce n’est plus", a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également tenté d'apaiser les craintes selon lesquelles les changements apportés au système judiciaire israélien nuisent aux relations israélo-américaines. "Je pense que les relations sont saines", a-t-il estimé. "Je pense que la poussière retombera et qu'il s'avérera, au fil des changements de gouvernements et d'administrations, qu'Israël est le meilleur allié des États-Unis et que les États-Unis sont l'allié irremplaçable d'Israël".

(AP Photo/Patrick Semansky) Le président américain Joe Biden

Lors de l’interview, Benjamin Netanyahou a également défendu sa coalition gouvernementale de droite et déclaré qu'un éventuel accord de paix entre Israël et l'Arabie saoudite, sous l'égide des États-Unis, constituerait "un pivot de l'histoire".