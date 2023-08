Des archéologues israéliens mettent au jour un bâtiment détruit lors du siège de Jérusalem par les Babyloniens

Le bâtiment était autrefois une grande maison à deux étages appartenant à un notable de Jérusalem

Des archéologues israéliens ont mis au jour un bâtiment incendié par les Babyloniens lors du siège de Jérusalem qui a conduit à la destruction du premier Temple en 586 avant notre ère. Les résultats des fouilles ont été publiés dans le Journal of Archaeological Science le 22 juillet. Les vestiges du bâtiment brûlé, baptisé "bâtiment 100", ont fait l'objet de diverses analyses afin de comprendre comment l'incendie s'était déclaré et propagé.

Nati Shohat/FLASH90 Modèle du troisième Temple à l'Institut du Temple à Jérusalem

Le bâtiment 100, découvert sous un parking au sud-est de la vieille ville, était autrefois une grande maison à deux étages appartenant à un notable de Jérusalem. "Les preuves trouvées dans les débris du bâtiment ne laissent aucun doute quant à la présence d'un feu", ont écrit les chercheurs dans leur étude.

"L'objectif était d'identifier l'intensité, la direction et l'origine de l'incendie qui a détruit le bâtiment 100 afin de reconstituer en détail le processus de destruction et de déterminer si l'incendie était intentionnel dans le cadre de la destruction de la ville par les Babyloniens", ont-ils expliqué. "La présence généralisée de restes carbonisés suggère une destruction délibérée par le feu, qui a été allumé à plusieurs endroits dans les étages supérieurs et inférieurs, les flammes s'élevant jusqu'à brûler le plafond de l'étage inférieur", ont-ils poursuivi.

Yonatan Sindel/Flash90 Vue du mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem

"L’effondrement rapide du bâtiment indique que les personnes qui y ont mis le feu ont déployé de grands efforts pour le démolir complètement et le rendre hors d’usage". Les experts ont supposé que la maison devait appartenir à un membre de la révolte contre Babylone, la destruction de bâtiments étant à l’époque une mesure punitive courante dans ce genre de cas.

Les archéologues nourrissent l’espoir que l’analyse des restes du bâtiment permettra d’établir une chronologie plus précise de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens.