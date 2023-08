Israël : "L'armée est prête à relever tous les défis" (Netanyahou et Gallant)

Ces propos ont été tenus lors d'une visite au siège du commandement central de l'armée israélienne, peu de temps après l'attentat terroriste à Maale Adumim

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant se sont rendus ce mardi au quartier général du Commandement central, en compagnie du chef d'état-major Hertzi Halevi, peu après l'attentat à Maale Adumim, près de Jérusalem qui a fait six blessés. Le Premier ministre a procédé à une évaluation de la situation. Il a ensuite reçu du commandant du Commandement central, le général Yehuda Fuchs, un aperçu des moyens militaires utilisés pour lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre Netanyahou s'est également entretenu avec des combattants. "Tout d'abord, je voudrais féliciter l'officier de police qui a établi le contact, a agi de manière décisive et rapide et a éliminé le terroriste à Maale Adumim", a déclaré le Premier ministre.

Amos Ben Gershom / GPO Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (C-L) and Defense Minister Yoav Gallant (C-R) at the IDF's Central Command headquarters in Jerusalem.

"J'ai fait le point avec le ministre de la défense, le chef d'état-major, le général commandant et les combattants, pour voir les mesures novatrices que Tsahal emploie ici dans la lutte contre le terrorisme [...] Il s'agit d'une combinaison d'intelligence humaine, d'intelligence artificielle et de beaucoup d'ingéniosité et d'engagement", a-t-il affirmé. "À mon avis, l'armée israélienne est prête à relever tous les défis et sur tous les fronts. Je voudrais vous dire que non seulement l'armée israélienne est forte, mais que l'économie l'est aussi", a-t-il assuré. "Tsahal est forte, l'économie israélienne est forte, et la société et la démocratie israéliennes en sortiront renforcées. Je tiens à vous informer que je travaille 24 heures sur 24, avec d'autres, à la recherche d'une solution", a-t-il conclu.

De son côté, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, a remercié à son tour les commandants et les soldats "pour leur activité continue, inébranlable et dévouée en faveur de la sécurité d'Israël, sans laquelle nous n'aurions rien accompli".

Amos Ben Gershom / GPO reunion

"Notre défi met également en lumière la capacité inhabituelle de la technologie israélienne, au sein de l'armée et en dehors. Les résultats globaux sont excellents et malgré cela, nous avons connu des événements difficiles. Et je le dis ici de la manière la plus explicite, quiconque fait du mal à un soldat ou à un civil, nous nous en occuperons et l'amènerons soit en prison, soit au cimetière", a-t-il averti.

"Je prie pour les victimes de l'attentat de Maale Adumim pour qu'elles se rétablissent complètement et je renforce ceux qui, même dans leur routine, lorsqu'ils sont en vacances, attaquent l'ennemi et le tuent comme il se doit. Lorsque des civils sont attaqués, ils forment un tampon entre la population attaquée et les terroristes, et c'est une bonne chose", a-t-il affirmé.