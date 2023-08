Frédéric Journès prend ses fonctions de nouvel ambassadeur de France en Israël

Il remplace Eric Danon qui a officiellement quitté ses fonctions le 31 juillet

Frédéric Journès, 54 ans, est rentré en fonction ce mardi en tant qu'ambassadeur de France en Israël. Il succède donc à Eric Danon qui a occupé ce poste pendant quatre ans. "Pour mon premier déplacement comme ambassadeur désigné en Israël, je suis ému de me rendre au mémorial de Yad Vashem. Cicatrice indélébile dans l’histoire de l’Humanité, la Shoah est aussi une injure intolérable à l’universel. N’oublions jamais", a posté le nouvel ambassadeur sur X (ex-Twitter) pour son premier jour dans l'Etat juif.

Ancien ambassadeur en Suisse et au Liechtenstein, il est un ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA) et diplômé de l’École supérieure de commerce de Lyon (ESC Lyon). Il est également titulaire d’une licence en histoire et agrégé de géographie. M. Journès a commencé en tant que chargé de mission auprès du directeur des Français de l’étranger puis du directeur politique au ministère des Affaires étrangères en 1998. Par la suite, il a notamment été premier secrétaire en charge du désarmement et de la non-prolifération à la Représentation permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York (2003 à 2007). Il a été gouverneur pour la France au conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et directeur des affaires internationales, stratégiques et technologiques au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

