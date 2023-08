Tensions avec le Hezbollah : l'armée israélienne assure être prête pour "tous les défis"

"En ce moment, l'ennemi, de l'autre côté de la frontière, continue de planifier la manière dont il peut nuire à la souveraineté d'Israël"

Le chef du Commandement du front intérieur de l'armée, Uri Gordin, a assuré mardi, lors d'une cérémonie, que l'armée israélienne était "prête à relever n'importe quel défi", alors que les tensions se cessent de s'accroître avec le groupe terroriste Hezbollah, à la frontière israélienne avec le Liban.

"L'ennemi de l'autre côté de la frontière continue de planifier les moyens de porter atteinte à la souveraineté de l'État d'Israël et de perfectionner ses capacités pour tenter de menacer la sécurité de ses résidents", a déclaré M. Gordin aux participants de la cérémonie. "Quiconque veut nous tester de l'extérieur saura qu'il nous trouvera prêts à relever n'importe quel défi et à faire face à n'importe quel scénario, car notre force réside dans notre unité et dans l'excellence de notre peuple", a-t-il affirmé.

Ayal Margolin/Flash90 Israeli soldiers patrol Israel's northern border with Lebanon.

Au cours de la cérémonie, des certificats d'excellence ont été décernés aux unités, et à des responsables en guise de remerciement pour leur contribution au maintien de la sécurité des habitants du nord d'Israël. "L'excellence a de nombreux visages et de nombreuses personnes qui la soutiennent. Vous êtes exceptionnels, un repère pour nous et vous nous tirez vers le haut. Nous continuons à assurer la sécurité à la frontière nord - avec forces régulières et de réserve - pour protéger les habitants du nord", a poursuivi M. Gordin.

"Même en ces jours difficiles pour la société israélienne, nous ne nous arrêtons pas un instant. Nous sommes prêts, déterminés à faire en sorte que le Nord reste florissant et prospère. Souvenez-vous de votre devoir de continuer à exceller, à changer et à vous développer pour notre plus grande mission, la protection de la frontière nord. Soyez fiers de votre réussite", a-t-il poursuivi.

Amos Ben Gershom / GPO reunion

Les propos de M. Gordin sont intervenus après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la défense Yoav Gallant ont déclaré que l'armée israélienne était "pleinement compétente" et prête "à relever tous les défis sur tous les fronts". Ces propos ont été tenus après l'attaque terroriste dans la ville de Ma'ale Adumim, en Cisjordanie, au cours de laquelle six personnes ont été blessées, dont deux grièvement.