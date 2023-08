Israël : Yaïr Lapid demande à la police de mettre fin à la violence contre les manifestants anti-réforme

Yaïr Lapid demande également à la police de ne pas être l'"instrument de Ben Gvir"

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a demandé mercredi après-midi au commissaire de police Kobi Shabtai d'ordonner à la police de respecter les participants aux manifestations anti-réforme judiciaire, après une série d'incidents violents.

M. Lapid demande dans une série de publications sur X (ex-Twitter) de "respecter les centaines de milliers de citoyens qui expriment leurs droits démocratiques, d'affiner les procédures d'utilisation de la force, d'enquête et d'arrestation, et surtout d'ignorer les appels politiques dont le but est de conduire à une grave division au sein du peuple".

Yonatan Sindel/Flash90 Yair Lapid

"Ce sera un désastre si, dans l'État d'Israël, la police devient un outil entre les mains d'un criminel condamné, utilisé pour réaliser les politiques violentes et antidémocratiques d'un ministre messianique", a écrit M. Lapid en référence au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. "La police doit agir avec maturité et responsabilité et dépasser le désir du ministre de "remplir l'hôpital Ichilov de blessés", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Sécurité nationale a toujours prôné la "tolérance zéro envers les anarchistes" lors des manifestations qui ont conduit à l’arrestation de plusieurs dizaines de personnes depuis le début des protestations.

Outre les canons à eau souvent utilisés par la police pour disperser les manifestants, le “skunk”, un liquide de couleur jaunâtre, avait été utilisé pour la première fois la semaine dernière.