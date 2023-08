Israël : des entreprises retirent leurs publicités d’une chaîne d’infos, après qu’un panéliste ait appelé à libérer l’assassin de Rabin

"Nous pensons que nous et nos pairs n'avons pas à participer et à financer un comportement aussi méprisable”. La chaîne 14 a licencié son collaborateur

Caesarstone et Delek Motors ont rejoint le géant de l’agroalimentaire israélien Strauss. Dans un communiqué publié mardi, les deux sociétés ont annoncé qu’elles stoppaient avec effet immédiat leurs publicités sur la chaîne 14, à l’instar de la société Strauss qui avait d’ores et déjà annoncé retirer ses publicités. La très droitière chaîne d’infos en continu est au coeur d’un scandale depuis quelques jours en Israël, suite aux propos de l’un de ses panélistes. Lors de l’une des émissions phares de la chaîne, “Les Patriotes”, Ari Shamai a ouvertement appelé à la libération de Ygal Amir, l’assassin du Premier ministre Ytzhak Rabin le 4 novembre 1995.

«Je suis heureux d'entendre cette déclaration – que la Haute Cour de justice et la Cour suprême sont contre les lois personnelles. Si c'est le cas, alors le moment est venu de libérer l'assassin Yigal Amir parce qu'il y a des lois personnelles contre lui", a déclaré Shamai à l’antenne. La chaîne 14 a licencié le polémiste suite à ses commentaires. Ari Shamai n’en est pas à son coup d’essai. Ce dernier avait déjà écopé d’une suspension d’antenne de cinq pour avoir déclaré que “les manifestants contre la réforme judiciaire du gouvernement sont la progéniture de Juifs qui vivaient dans le ghetto de Varsovie pendant le soulèvement du ghetto mais ont refusé de se battre contre les nazis".

"Nous pensons que nous et nos pairs n'avons pas à participer et à financer un comportement aussi méprisable”

"Ces derniers mois, la société israélienne est déchirée par une profonde fracture qui la place à l'un des carrefours les plus sensibles et les plus tendus que nous ayons connus de notre histoire", ont déclaré les porte-parole de Caesarstone et Delek Motors. “En ce moment, nous devons tous faire pour baisser les flammes et mettre l'accent sur ce qui nous unit et non sur ce qui divise. À notre grande déception, non seulement Channel 14 ne le fait pas, mais elle approfondit la déchirure et élargit le fossé. Les représentants de Channel 14 ont déclaré quant à eux être “déçus qu'une entreprise publique comme Strauss ait décidé d'"éduquer" le public au lieu de le servir. La décision de Strauss d'entraîner d'autres annonceurs avec eux afin de brouiller leur rôle dans l'effort de fermeture de Channel 14 ne réussira pas”.

Channel 14, souvent comparée à Fox News, a rapidement désavoué la remarque de Shamai et a déclaré qu'il ne serait plus invité dans l'émission ou sur le réseau.