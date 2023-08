Israël : des moustiques porteurs du virus du Nil occidental découverts dans le sud

Le virus du Nil Occidental provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe mais dans de rares cas, des complications neurologiques peuvent apparaître

Des moustiques porteurs du virus du Nil occidental ont été découverts dans le sud de la région de l'Arava. C'est la deuxième fois que la maladie est détectée en Israël cette année, selon le ministère de l'Environnement.

Le ministère indique que les moustiques infectés ont été trouvés le long de la route 90 dans les communautés de Yotvata, Paran et Elipaz, juste au nord d'Eilat.

Le ministère a demandé aux autorités locales de surveiller de plus près les moustiques porteurs du virus du Nil occidental et, le cas échéant, de "prendre immédiatement des mesures préventives et de lutte contre les parasites", selon un communiqué. Découvert en Ouganda en 1937, ce virus est transporté par les oiseaux et transmis aux humains par les moustiques. Le virus du Nil Occidental provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe mais dans de rares cas, des complications neurologiques peuvent apparaître. Il est présent en Afrique, Asie, Australie et en Europe sur le pourtour méditerranéen.