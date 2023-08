L'armée israélienne va détruire la maison du terroriste qui a tué les frères Yaniv

Hillel et Ygal Yaniv ont été assassinés en février alors qu'ils se rendaient à la yeshiva où ils étudiaient

L'armée israélienne a annoncé ce mercredi soir qu'elle va procéder à la destruction de la maison de Khaled Harusha, l'un des terroristes qui a perpétré l'attentat en février à Huwara qui a coûté la vie à Hillel et Yigal Yaniv, selon un communiqué de Tsahal.

L'armée israélienne avait éliminé le terroriste lors d'une descente nocturne à son domicile. Hillel et Ygal Yaniv habitants de la localité de Har Bracha en Cisjordanie et âgés respectivement de 22 et 20 ans, ont été tués lors d'une fusillade à Hawara alors qu'ils se rendaient à la yeshiva (école talmudique) où ils étudiaient. Cet attentat était survenu au moment où une rencontre entre responsables palestiniens et israéliens s'est tenue en Jordanie pour tenter de mettre un terme à la spirale de violences observées depuis le début de l'année.