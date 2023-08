Israël : 28 étudiants du monde entier participent à un programme de recherche scientifique

"C'est une formidable opportunité pour les étudiants étrangers de participer à la recherche dans les laboratoires ultramodernes"

Vingt-huit étudiants venus de Hong Kong, Montréal, Toronto ou encore New York participent au 12e programme annuel de stages de recherche scientifique d'été en Israël. Grâce à l'initiative conjointe de l'Université Bar-Ilan et de l'Université Yeshiva, le programme permet aux étudiants d'acquérir une expérience pratique dans des domaines scientifiques émergents tout en étant encadrés par les meilleurs scientifiques israéliens.

Au cours de l'expérience de recherche qui va durer sept semaines, les étudiants effectueront des stages intensifs dans les laboratoires de recherche STEM de l'Université avec des membres du corps professoral de l'Institut de nanotechnologie et de matériaux avancés, du Centre de recherche multidisciplinaire sur le cerveau Gonda (Goldschmied), et de la Faculté d'ingénierie Alexander Kofkin, de Mina et d'Everard Goodman.

Les participants de cette année sont des étudiants de Yeshiva College, Stern College for Women, Barnard, Harvard University, Cornell University, Princeton University, Queens College, Touro College, Middlesex College, Rutgers University, The Cooper Union et State University of New York à Binghamton.

Pour la cinquième année, la professeure Arlene Wilson-Gordon, du département de chimie de Bar-Ilan, dirige le programme, jumelant des étudiants avec des membres du corps professoral de Bar-Ilan et des missions de recherche qui favoriseront le développement de carrière. "C'est une formidable opportunité pour les étudiants étrangers de participer à la recherche dans les laboratoires ultramodernes de Bar-Ilan et d'apprendre à connaître des chercheurs de tous les divers secteurs de la société israélienne", a-t-elle déclaré.

Le programme comprend également des voyages à Israel Aerospace Industries, à l'Institut Volcani, à l'hôpital Sheba Tel Hashomer et à la cave Teperberg, des conférences données par des universitaires de Bar-Ilan ainsi que des activités nocturnes et l'apprentissage de la Torah. Parmi les diverses recherches que les étudiants mènent dans les laboratoires de Bar-Ilan cet été figurent la fonction du gène Condanine-1 responsable de l'anémie dysérythropoïétique congénitale de type 1, la recherche révolutionnaire sur le vieillissement et l"analyse de méthodes matérielles pour améliorer et accélérer l'analyse des données génomiques.