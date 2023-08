L’Université de Tel-Aviv va élargir les options d'études et de recherche sur la langue et la culture yiddish

Chaque année, plus d'une centaine d'étudiants s'inscrivent pour suivre divers cours de langue et de culture yiddish

En raison de l’intérêt croissant et du succès impressionnant du programme d’études de langue et de culture yiddish, l'Université de Tel-Aviv va élargir cette année les possibilités d'étude et de recherche dans ce domaine, a rapporté l'Université dans un communiqué.

Dans ce cadre, elle ouvrira, en plus des anciens programmes de la Faculté des Lettres, également un nouveau projet de recherche à la Faculté des Arts, qui traitera de l'art et du théâtre yiddish tant sur le plan théorique que pratique. Ces dernières années, le yiddish a attiré l'attention de nombreux jeunes étudiants israéliens, ainsi que du monde entier qui s'inscrivent aux programmes d’études pour découvrir la richesse spirituelle et verbale de cette langue et de sa culture. L’UTA s’est donné pour but de faire revivre ce patrimoine et sa surprenante actualité dans la Tel-Aviv d’aujourd’hui.

Une statue a également été érigée sur le campus à la mémoire de l'écrivain Yiddish Shalom Aleichem. Chaque année, plus d'une centaine d'étudiants et d'étudiantes s'inscrivent à la Faculté des Lettres et Sciences humaines pour suivre divers cours de langue et de culture yiddish. Les cours sont organisés sous la direction de l'Institut pour la langue, la littérature et la culture yiddish Jona Goldrich de l’Université créé en 2005.

Les filières d'études comprennent, entre autres, un Master en études du Yiddish, dans le cadre du programme interuniversitaire, un cours en ligne grand public en littérature Yiddish au nom de Jona Godrich, des bourses pour jeunes chercheurs ainsi que des programmes d'été internationaux pour les études du Yiddish au nom de Naomi Praver Kadar. Cet été, participent à ce programme 75 étudiants en provenance de 14 pays dans le monde, dont les États-Unis, le Portugal, l'Argentine et la France.

"Des voix jeunes, modernistes, radicales, sensuelles et avant-gardistes"

A présent, à la lumière du succès de ces programmes et de l'augmentation du nombre des étudiants inscrits, l'Université ouvre un groupe de recherche qui étudiera également la pratique artistique et théâtrale du yiddish. Ce groupe fonctionnera dans le cadre de la Faculté des Arts, sous la direction des Dr. Ruti Ablowitz et Yair Lipshitz du Département des Arts du théâtre, et il invitera les étudiants à une immersion artistique théorique et pratique au cœur des trésors du théâtre yiddish.

Les études incluront à la fois une recherche historique et archivistique et une expérience scénique et théâtrale, qui répondra à la richesse créative du théâtre yiddish et des arts qui lui sont liés. Le groupe abordera la question de la signification et de la place de l'héritage du théâtre yiddish pour les jeunes créateurs et la culture contemporaine. L'initiative du groupe de recherche et de l’érection de la statue de Shalom Aleichem sur le campus, vient du Dr. Mark Zilberquit, écrivain et éditeur, président de la Fondation pour la préservation du patrimoine de la culture yiddish et ce, dans le cadre des efforts de préservation du patrimoine des communautés juives à travers le monde."

"En Israël, la langue yiddish est souvent perçue comme traditionnelle et nostalgique ou, dans le pire des cas, comme grotesque et démodée. Cependant, la culture yiddish inclut de nombreuses voix diverses qui, à leur époque, étaient des voix jeunes, modernistes, radicales, sensuelles et avant-gardistes. Nous souhaitons ramener ces voix dans la Tel-Aviv contemporaine et permettre à nos étudiants de découvrir et d’explorer la pertinence surprenante de la culture yiddish dans leur vie d'aujourd'hui", a déclaré le Dr. Yair Lipshitz, du Département des arts du théâtre, directeur du Centre du patrimoine juif Zimbalista.

"Alors que les études du yiddish gagnent en popularité ces dernières années, je suis convaincu que le processus d'apprentissage de la langue yiddish ne peut être complet sans celui de la culture yiddish", a déclaré le Dr. Mark Zilberquit.

