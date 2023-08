Tentes du Hezbollah en Israël : "un incident mineur", selon Yoav Gallant

"Ces tentes ne représentent pas une menace pour la sécurité", a avancé le ministre lors d'une discussion à huis clos

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a tenté cette semaine de "minimiser" la question des tentes du Hezbollah, qui a envahi le territoire israélien sur le mont Dov il y a quelques mois. Le média israélien Kan a révélé ce jeudi que lors de la réunion de la commission des affaires étrangères et de la sécurité qui s'est tenue cette semaine, le ministre de la Défense a répondu aux questions que lui ont adressé les membres de la commission, et a défini l'invasion comme un "petit incident".

La réunion n'a pas traité du sujet, mais surtout de la question de la cohésion au sein de l'armée israélienne alors que de plus en plus de réservistes refusent de poursuivre leur service à cause de la réforme judiciaire. "Il s'agit d'un événement tactique, pas stratégique", a déclaré Gallant lors de la réunion, en assurant que "les tentes ne posent aucun risque pour la sécurité". "Nous ne permettrons pas que notre souveraineté soit violée, mais nous le ferons au moment et de la manière que nous choisirons. Il y a eu de telles provocations dans le passé et il y en aura aussi à l'avenir", a-t-il ajouté.

Les propos du ministre de la Défense interviennent après l'interview du chef de l'état-major de la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, qui a déclaré à Kan cette semaine que le campement du Hezbollah établi en territoire israélien est "un jeu d'enfant". "Nous assistons à un relâchement de la retenue exercée par le Hezbollah depuis 2006", a-t-il affirmé.

Il y a deux mois, le groupe chiite pro-iranien a installé une position en territoire israélien, à quelques mètres de la frontière libanaise, sur le mont Dov. Jérusalem a alors entrepris de passer par la voie diplomatique pour régler le litige, demandant à l'ONU et à ses alliés occidentaux d'intervenir.