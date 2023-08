Attentat de Hamra : "Mon fils de 9 ans a vu, de ses propres yeux, ceux qui voulaient assassiner son père et sa mère" (victime)

"Mon épouse va mieux, elle a été libérée de l'hôpital mercredi soir après une dizaine de points de suture au visage", a annoncé son mari sur i24NEWS

Vingt-quatre heures après l'attaque d'un véhicule israélien au carrefour de Hamra dans la vallée du Jourdain, le terroriste palestinien, auteur du coup de feu, n'a toujours pas été retrouvé par l'armée israélienne. Les terroristes ont ouvert le feu avant de prendre la fuite. La femme de 31 ans présente dans le véhicule a été blessée au visage par des éclats de verre. Les ambulanciers lui avaient administré des soins sur les lieux de l'attentat avant de l'évacuer vers l'hôpital Hadassa de Jérusalem. La victime rentrait de vacances en voiture avec son mari et leurs deux enfants âgés de 6 et 9 ans. "Mon épouse va mieux, elle a été libérée de l'hôpital mercredi soir après une dizaine de points de suture au visage", a déclaré jeudi soir Raphaël Cohen-Avneri, victime de l'attentat à i24NEWS.

"Je n'avais pas immédiatement compris qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Mais j'ai constaté qu'à plus de 30 mètres devant, une voiture palestinienne (avec une plaque d'immatriculation blanche et verte), était en train de tourner sur elle-même, ce qui est quand même étonnant", a-t-il affirmé. "Lorsque je l'ai vu, j'ai décidé de m'arrêter pour voir quelles étaient ses intentions [...] Je me suis retrouvé bloqué jusqu'à me percuter légèrement au niveau du capot du moteur. Je ne pouvais plus continuer ma route et me suis arrêté", a précisé M. Cohen-Avneri. "Peu de temps après, une porte de la voiture palestinienne s'ouvre et un individu est sorti du véhicule avec un type F-16 chargé.

A partir de ce moment, ma femme se met à hurler que c'est un terroriste, et je comprends que l'on a que quelques secondes pour prendre des décisions", a-t-il poursuivi. "J'ai entendu les impacts de balles sur la voiture et je tourne le volant en même temps. J'ai entendu également un claquement de porte. Le terroriste était déjà remonté dans sa voiture en direction de Naplouse", raconte M. Cohen-Avneri.

"C'était un moment très difficile pour tous les membres de ma famille. Mon épouse hurlait, mes enfants étaient affolés à l'arrière. Après l'attentat, mon fils de 9 ans m'a pris dans ses bras et a pleuré. Il a compris qu'il y avait des individus, qui voulaient assassiner son père et sa mère, il l'a vu de ses propres yeux", a affirmé M. Cohen-Avneri.

En avril 2023, Leah et ses deux filles Maya et Rina Dee ont été assassinées dans une fusillade terroriste sur la même autoroute, près du carrefour de Hamra, dans le nord de la vallée du Jourdain.