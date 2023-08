Une étude israélienne révèle l'importance des parasites

L'étude a été menée sur des puces d'eau Daphnia de 3 millimètres que l'on peut trouver dans les bassins vernaux

Une étude de l'Université de Tel-Aviv révèle que les parasites dans la nature ne seraient pas forcément "mauvais" et pourraient même aider les animaux à survivre.

L'étude a été menée par la professeure Frida Ben-Ami et le Dr Sigal Orlansky de l'École de zoologie de l'Université de Tel Aviv et du Musée d'histoire naturelle Steinhart et publiée dans Frontiers of Microbiology Journal.

"Nous avons généralement des connotations négatives lorsque nous pensons aux parasites, à la manière dont ils pourraient avoir un impact sur leurs hôtes. Dans nos recherches, nous montrons pourtant que les parasites ont un impact positif sur la structure de la société et remplissent une fonction clé dans la conception de l'écosystème et de sa biodiversité", ont déclaré les chercheurs.

FRANK PERRY / AFP Laboratoire

L'étude a été menée sur des puces d'eau Daphnia de 3 millimètres que l'on peut trouver dans les bassins vernaux. Ils se nourrissent d'algues unicellulaires et de bactéries et sont eux-mêmes une source de nourriture pour les poissons.

Les chercheurs ont construit un microcosme dans leur laboratoire, où deux espèces de puces partageaient les mêmes habitats, l'un avec et l'autre sans parasites. Les résultats ont rapidement montré que dans l'habitat sans parasites, les espèces les plus vulnérables, et les plus communes dans la nature, ont finalement réussi à entrer en compétition et les Daphnia, plus résistantes, ont disparu.