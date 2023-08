Israël : retard dans l'acheminement des bagages à l'aéroport Ben Gourion

Le syndicat des travailleurs de l'aéroport Ben Gurion pointe du doigt un manque de personnel pour décharger les bagages des avions

Alors que l'été bat son plein et que les passagers affluent en grand nombre, plus d'un millier de passagers qui ont atterri en Israël n'ont pas pu recevoir leurs bagages à l'aéroport Ben Gourion. Des passagers qui ont atterri vers 11h30 ont signalé que les convoyeurs censés distribuer les bagages de différents vols ne fonctionnaient pas. Ce n'est qu'après plus de deux heures qu'un convoyeur a commencé à fonctionner.

Harel Cohen de Ra'anana a déclaré au média Ynet qu'"il y a des centaines de personnes près des convoyeurs à bagages et ils ne fonctionnent tout simplement pas". Cohen, qui revenait de vacances en famille à Rhodes, a ajouté que ce n'est qu'après presque une heure d'attente que les passagers ont été informés qu'il y avait des retards et que l'autorité aéroportuaire s'en était excusée. Selon Cohen, "des gens pensaient qu'il s'agissait peut-être d'une grève".

Chaim Goldberg/Flash90 Passengers at the arrival hall in the Ben Gurion International airport near Tel Aviv, Israel.

"Il y a un retard temporaire dans le déchargement et le chargement des bagages. L'affaire est en cours de traitement et devrait être résolue dans un avenir proche", a assuré la porte-parole de l'autorité aéroportuaire. Selon le syndicat des travailleurs de l'aéroport, ces retards sont dus à un manque de main d'œuvre.