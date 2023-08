Israël : les partis orthodoxes menacent de dissoudre le gouvernement si la loi sur la conscription n'est pas adoptée

Les partis doivent se réunir dans deux semaines pour discuter de la préparation de la loi

Les partis ultra-orthodoxes ont déclaré au Premier ministre Benjamin Netanyahou que si le mémorandum de la loi sur la conscription n'est pas déposé sur la table de la Knesset immédiatement après la fête de Souccot (fin septembre)- le gouvernement sera dissous.

La date fixée par les partis ultra-orthodoxes est le 10 octobre. Rabbi Magor a envoyé un message menaçant par l'intermédiaire des députés de la Knesset selon lequel "le gouvernement n'a pas le droit d'exister, sans la loi sur la conscription". Les ultra-orthodoxes entendent faire voter la loi en trois lectures au début de la session d'hiver de la Knesset.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou

L'âge d'exemption pour le service militaire discuté dans les pourparlers entre les ministères du Premier ministre, de la Défense et des Finances se situe entre 21 et 22. Au cours des discussions, un différend a émergé concernant une subvention que les combattants recevront en échange de l'approbation de la loi sur la conscription. Le ministère de la Défense et le ministre Yoav Gallant exigent un montant de six milliards de shekels au total; le ministère des Finances et le ministre Bezalel Smotrich ont offert plusieurs centaines de millions. Un responsable du gouvernement a déclaré qu'une telle loi révolutionnaire ne pouvait être approuvée sans une subvention sérieuse aux combattants.

Le gouvernement tente pour l'heure de trouver une solution, avec les partis ultra-orthodoxes refusant de rendre la loi temporaire. Les partis doivent se réunir dans deux semaines pour discuter de la préparation de la loi.