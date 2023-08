Un homme a été grièvement blessé lors d'un attentat à l'arme à feu dans le centre de Tel-Aviv samedi soir. Le terroriste de 27 ans était originaire de Jénine

Un attentat terroriste a eu lieu samedi dans le centre de Tel-Aviv, à l'angle des rues Montefiore et Allenby. Le service de secours du Magen David Adom a déclaré que les ambulanciers luttaient afin de réanimer un homme d'une quarantaine d'années grièvement blessé et le transférer à l'hôpital Ichilov. Deux autres personnes ont été blessées, a indiqué la police, et sont dans un état modéré à léger.

Des gardes de sécurité municipaux, qui se trouvaient à proximité du lieu de l'attentat - angle de la rue Montefiore/Allenby - ont neutralisé le terroriste. Originaire de Jénine en Cisjordanie, ce dernier portait apparemment sur lui une lettre de "martyre".

Un porte-parole de la police israélienne a déclaré que les gardes de la sécurité municipale avaient tiré sur l'agresseur et "avaient empêché une attaque terroriste plus importante". Le commissaire de police Kobi Shabtai s'est rendu sur les lieux. Le chef de l'unité de patrouille a déclaré quant à lui que les agents avaient identifié le suspect sur la base de son comportement et de ses vêtements. Ils ont tenté de l'interroger, mais il ce dernier a immédiatement sorti son arme et a tiré sur l'un d'eux.

L'homme grièvement blessé lors de l'attaque était un agent de sécurité municipal qui a affronté l'agresseur, a déclaré le commissaire de la police israélienne Kobi Shabtai aux journalistes présents sur les lieux.

Plus d'informations à suivre