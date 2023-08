Israël : les suspects du meurtre du Palestinien de 19 ans identifiés

Le représentant de la police a déclaré qu'"il n'y a aucune affirmation selon laquelle il n'y a pas eu de violence des deux côtés"

Les suspects impliqués dans le meurtre du Palestinien de 19 ans Qusai Jamal Maatan près de Ramallah vendredi ont été identifiés. Il s'agit de Ramat Magron, ancien porte-parole du député d'extrême droite d'Otzma Yehudit, Limor Son Har-Melech, et Yehiel Indor. Ce dernier a tiré sur le Palestinien lors de heurts.

Le représentant de la police a déclaré qu'"il n'y a aucune affirmation selon laquelle il n'y a pas eu de violence des deux côtés". Selon lui, aucun Palestinien n'a été interrogé, même si c'est "important", et "il y a une intention de les interroger".

FLASH90 Des Palestiniens dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie

Le Département d'État américain a réagi à l'incident déclarant :" Nous condamnons fermement l'attaque terroriste perpétrée par des colons extrémistes qui ont tué un Palestinien de 19 ans. Les États-Unis adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous notons le fait que Israël a procédé à plusieurs arrestations dans cette affaire et nous appelons à une transparence totale et à la justice."

L'attaque a eu lieu près du village de Burka en Cisjordanie, les Palestiniens appellent à venger son sang.