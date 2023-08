Réduction des vols israéliens avec un agent de sécurité à bord

Selon les hauts responsables du bureau du Premier ministre, la sécurité des passagers peut être maintenue même sans agent de sécurité armé sur chaque vol

À partir du mois d'août, le nombre de vols israéliens avec un agent de sécurité à bord a commencé à diminuer progressivement.

Deux raisons principales sont en cause, l'une étant un problème de personnel et l'autre des considérations d'optimisation du système, qui soutiennent que tous les vols ne doivent pas nécessairement comprendre un agent de sécurité.

Jusqu'à présent, un agent de sécurité était présent sur chaque vol international israélien, dans le cadre du système de sécurité global pour les Israéliens.

Le problème de main-d'œuvre survient parce que les conditions d'emploi des agents de sécurité ont changé et que bon nombre d'entre eux ont démissionné. Selon les hauts responsables du bureau du Premier ministre, la sécurité des passagers peut être maintenue même sans agent de sécurité armé sur chaque vol.

L'État d'Israël, et les Israéliens en particulier, sont une cible très recherchée par les organisations terroristes et certains prétendent donc qu'il s'agit d'un réel danger.

En dehors de cela, il y a bien sûr l'intérêt des consommateurs. Les Israéliens qui voyagent avec El Al, Arkia ou Israir paient cher, non seulement à cause de la nourriture casher ou des hôtesses parlant hébreu, mais aussi parce qu'ils savent qu'il y a de la sécurité supplémentaire sur le vol.

G., qui travaille comme agent de sécurité des vols, a déclaré : "Le Shin Bet essaie de nous présenter comme ceux qui veulent plus d'argent, mais nous donnons notre âme, quittons notre maison et nos enfants pour protéger les passagers israéliens. À tout moment, nous sommes menacés de mort et ils ne sont pas disposés à nous payer plus ? ! Nous défendrons également notre pays gratuitement, mais il nous semble illogique que le bureau du Premier ministre ait choisi de mettre en danger les citoyens d'Israël pour économiser quelques shekels."