"C'était l'homme le plus merveilleux du monde [...] Il a sauvé beaucoup de monde, il avait bon cœur", ont affirmé sa femme et son père

Des milliers de personnes ont afflué ce dimanche pour accompagner Chen Amir, l'agent de sécurité assassiné samedi soir lors d'un attentat terroriste à Tel-Aviv, dans sa dernière demeure, le cimetière du kibboutz Réïm, dans le sud du pays. Le maire de Tel-Aviv Ron Huldai, le commandant du district de Tel Aviv de la police, Peretz Amir et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie Ofir Akunis, ont assisté aux obsèques.

Haïm Goldberg/Flash90 Enterrement de Chen Amir

"Tu es un héros d'Israël, notre roi. Prends soin de nous, quel guerrier tu étais", ont affirmé ses amis. Chen Amir a été tué par un terroriste qui a dégainé son arme après que lui et son collègue l'ont sommé de s'arrêter alors qu'il avait éveillé leurs soupçons. Vared Assayag Amir, la veuve de Chen, lui a rendu un vibrant hommage. "Chen était l'homme le plus merveilleux du monde, un mari incroyable, un homme exemplaire et père de trois filles", a-t-elle déclaré, "Il était un fils, un frère et un beau-frère incroyable. C'était un combattant. J'espère qu'on s'en sortira, moi et les filles", a-t-elle affirmé.

"Même lors de précédents attentats, Chen s'est toujours empressé d'aider son prochain et de porter secours en sauvant des vies humaines. Il a toujours été le premier à vouloir aider. Il a un placard rempli de certificats d'appréciation, trop petit pour tous les contenir", a-t-elle poursuivi.

Courtesy of the family Chen Amir, l'Israélien tué dans un attentat perpétré à Tel-Aviv, le 5 août 2023

La famille de Chen a décidé de faire don de ses organes, qui permettront de sauver la vie d'environ 50 patients. Sa sœur, Adia, a déclaré que dès l'âge de 18 ans, Chen avait formulé le souhait de faire don de ses organes.

Quelques heures avant l'attaque de samedi soir, Chen avait rendu visite à sa famille dans le kibboutz où il a grandi. "Il a insisté pour venir et a apporté des cadeaux avec lui", a raconté sa sœur Adia. "Il nous a surpris, c'était un ange", a ajouté son père Shabtaï.

Son père a affirmé que Chen avait également sauvé une personne lors de l'attentat à l'entrée du club Dolphinarium de Tel-Aviv en 2001. "Il a sauvé beaucoup de monde, c'était dans son caractère. Il avait bon cœur", a-t-il dit.