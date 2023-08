Netanyahou affirme au média Bloomberg que la réforme judicaire touche à sa fin

Comme il l'avait déjà souligné face à d'autres médias américains, Benjamin Netanyahou a affirmé vouloir "éviter l'extrémisme"

Interviewé ce dimanche par le site d'informations financières américain Bloomberg, Benjamin Netanyahou a évoqué ses intentions concernant la suite de la réforme judiciaire en Israël. Il a ainsi indiqué que son prochain et dernier objectif serait de promouvoir le changement dans la composition du comité de sélection des juges, et qu'ensuite le chapitre de la réforme serait définitivement clos.

Le Premier ministre israélien a donc confirmé qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre l'intégralité de la réforme judiciaire initialement prévue par son gouvernement. "C'est ce qu'il reste à faire, je ne pense pas que nous ayons besoin de légiférer sur d'autres choses", a-t-il déclaré.

Comme il l'avait déjà souligné face à d'autres médias américains, Benjamin Netanyahou a affirmé vouloir "éviter l'extrémisme". "Entre la cour de justice la plus militante de la planète et une législature capable de renverser n'importe quelle décision rendue par la justice, il doit y avoir un équilibre. C'est ce que nous essayons de rétablir", a-t-il dit, avant de souligner : "J'espère que nous ne tomberons pas dans une crise constitutionnelle. Je pense que cela n'arrivera pas, et qu'il existe un moyen de parvenir à un compromis équitable."

Dans cette interview au média financier de premier plan, le Premier ministre a également tenté de transmettre un message rassurant, dans le contexte des turbulences économiques qui frappent Israël. Le chef du Likoud a notamment souligné qu'Israël "n'était pas assez valorisé". "Il faut investir en Israël. Placer de l'argent dans le pays est un investissement intelligent", a-t-il assuré.

Depuis les remous politiques et sociaux en Israël suscités par la réforme judiciaire, Benjamin Netanyahou a pris l'habitude de s'exprimer dans les médias étrangers, et particulièrement américains. Une stratégie que beaucoup lui reprochent, notant qu'en temps de crise, le chef du gouvernement devrait choisir de s'adresser en priorité aux Israéliens via les médias du pays.