Tel-Aviv : "marche des morts" contre la violence au sein du secteur arabe

Depuis le début de l'année 2023, 141 Arabes ont été tués en Israël

Une marche contre la violence dans le secteur arabe a eu lieu ce dimanche soir à Tel-Aviv avec plus d'un millier de participants. Nommée la "Marche des morts" par les organisateurs, elle vise à "combattre la violence et à mettre fin à l'incompétence du gouvernement". "Une société, un destin, un cri", scandaient les participants à la place Habima.

https://twitter.com/i/web/status/1688252696325722112 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Le sang est du sang", a déclaré le Dr Amir Khnifess, président d'un centre israélo-druze. "Peu importe que la personne assassinée soit juive, arabe ou druze', a-t-il affirmé en pointant du doigt le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui ne fait pas assez, selon lui, pour éradiquer la violence dans le secteur arabe.

"Le ministre de la pita et de tiktok ne compte pas les victimes. Il n'est intéressé qu'à faire l'éloge d'un policier qui brise les os d'un manifestant. Il est en faveur du terrorisme juif", a-t-il lancé.

JACK GUEZ / AFP Des militants marchent avec des pancartes dénonçant les crimes violents contre les communautés arabes le 6 août 2023 à Tel Aviv.

"Ce gouvernement raciste laisse le citoyen lambda affronter seul le meurtre et la violence. Il est temps de se réveiller ! La violence criminelle ne s'arrêtera pas dans les villages de Galilée et du sud. Elle se propagera partout dans le pays. Le gouvernement de Ben Gvir et Bibi, nous ne vous lâcherons pas. Votre temps est révolu", a-t-il conclu. Depuis le début de l'année 2023, 141 Arabes ont été tués dans le pays.