Les juges ont nié être intimidés de quelque manière que ce soit par le procès

Les juges du procès de Benjamin Netanyahou ont rejeté les accusations selon lesquelles ils auraient agi de manière inappropriée en suggérant que le ministère public retire l'accusation de corruption qui pèse sur le Premier ministre, et ont nié être intimidés de quelque manière que ce soit par le procès.

Répondant aux plaintes déposées auprès de la Commission des plaintes du public contre les juges, les juges Rebecca Friedman-Feldman, Moshe Bar-Am et Oded Shaham ont insisté sur le fait qu'ils menaient le procès de manière équitable, ouverte et neutre, et que la proposition de retirer l'accusation de corruption n'était pas basée sur un préjugé mais sur l'audition de nombreux témoins concernant l'affaire.

En juin, les juges ont informé les procureurs que l'accusation de corruption serait difficile à prouver. Des sources ont également rapporté qu'ils auraient suggéré aux procureurs de négocier un accord avec la défense. Netanyahou est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans plusieurs affaires, dont le dossier 4000, selon lequel il aurait accordé des avantages réglementaires à Shaul Elovitch, actionnaire du géant des télécommunications Bezeq, pour une valeur de plusieurs centaines de millions de shekels, et aurait bénéficié en retour d'une couverture médiatique favorable de la part du site d'information Walla, également détenu par M. Elovitch.

OREN BEN HAKOON/POOL L'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou au tribunal de district de Jérusalem

Dans une plainte déposée auprès de la Commission des plaintes publiques contre les juges, l'avocat Amiram Gil a fait valoir que les suggestions des juges à l'accusation n'étaient pas compatibles avec la tâche du tribunal consistant à découvrir la vérité, et que leurs déclarations selon lesquelles la corruption serait difficile à prouver représentaient "la formation d'une opinion préconçue en faveur de la défense avant que l'accusation n'ait terminé".

La plainte de Gil soutenait également que le fait de suggérer une négociation de peine affaiblirait la confiance du public dans le système juridique et renforcerait l'impression que le tribunal était intimidé par le procès. Les juges ont qualifié cette affirmation de "sans fondement" et ont insisté sur le fait que leur position était basée sur les témoignages qui ont été entendus, les preuves qui ont été présentées et "une évaluation préliminaire de l'image qui émerge à ce stade".

Le procès a débuté en mai 2020 et devrait s'étendre sur plusieurs années encore, à moins qu'un accord de plaidoyer ne soit conclu.