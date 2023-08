Israël : 7 600 personnes sont décédées en deux ans dans les hôpitaux d'une infection bactérienne évitable

Environ 30% des décès dus à des infections dans les hôpitaux sont le résultat d'une bactériémie

Le ministère israélien de la Santé a publié un rapport alarmant déclarant que 7600 personnes ont perdu la vie en contractant une infection bactérienne évitable à l'hôpital. Le ministère a émis un avertissement aux administrateurs d'hôpitaux concernant une forte prévalence de bactériémies dans les services.

Le directeur du Centre national de prévention des infections et de résistance aux antibiotiques du ministère de la Santé, le professeur Yehuda Carmeli, a rédigé sa lettre à partir des résultats de données de recherche qui ont révélé qu'en 2018 et 2019, environ 7 600 personnes sont décédées des suites d'une exposition à des bactéries dans les hôpitaux. Un quart d'entre eux ont perdu la vie dans les 30 jours suivant le moment de l'exposition et les autres dans un délai d'un an.

Olivier Fitoussi/Flash90 Jérusalem

Le système de santé estime que chaque année entre 4 000 et 6 000 personnes meurent d'infections dans les hôpitaux. Environ 30% des décès dus à des infections dans les hôpitaux sont le résultat d'une bactériémie. "Une grande partie des cas de bactériémie contractés dans les hôpitaux peuvent être évités et la mortalité peut être minimisée grâce à des actions délibérées", a écrit Carmeli.

"Dans les unités de soins intensifs, même après une diminution de 50 % de l'incidence, les taux de bactériémies sont encore beaucoup plus élevés que ceux signalés aux États-Unis et dans d'autres pays", poursuit-il.

La bactériémie est une infection invasive grave qui provoque généralement une septicémie, c'est un syndrome de la présence de bactéries dans le sang.