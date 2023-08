Un avocat accuse Benjamin Netanyahou d’être un espion iranien à la télévision israélienne

"S'il y a une chose qui nuit à la sécurité, à l'économie, à la société et à toutes les autres choses fondamentales du pays, c'est bien le Premier ministre"

L'avocat israélien Ofer Bartal, ancien candidat à la Cour suprême et au poste de procureur général de l’État hébreu, a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'être "un espion iranien" sur la chaîne israélienne N12 lundi soir. Ses déclarations ont suscité une indignation générale sur le plateau. "Je pense, et pardonnez-moi d'être franc, que Bibi est un espion iranien", a-t-il déclaré.

"S'il y a une chose qui nuit à la sécurité, à l'économie, à la société et à toutes les autres choses fondamentales du pays, c'est bien le Premier ministre. Les dommages causés sont bien plus importants que si des roquettes iraniennes tombaient ici", a-t-il poursuivi. Les personnes présentes sur le plateau ont unanimement condamné ses propos.

"Il est loin d'être un espion iranien", a immédiatement réagi le journaliste Yaron Avraham présent lors de l’échange. "Vous auriez mieux fait de vous taire", a quant à lui répliqué l’animateur de l’émission, Rafi Reshef.

"J'ai traité Bibi d'espion iranien sur N12 aujourd'hui. Ce n'était évidemment pas une bonne formule parce qu'il est clair pour tout le monde qu'il ne l'est pas. J'ai dit ces mots uniquement comme une métaphore en raison des dommages considérables que, selon moi, il fait subir à la Terre sainte et à ses citoyens qui souffrent sous sa direction", s’est-il justifié plus tard dans un post Facebook.