Israël : le centre Sheba lance une plateforme accélérée de diagnostic du cancer grâce à l'IA

Le centre médical israélien Sheba a annoncé mardi le déploiement d'une nouvelle plateforme de recherche accélérée sur le diagnostic du cancer alimentée par l'Intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic, le traitement et les résultats des patients. La plateforme permettra l'intégration de l'IA développée par Sheba en plus des solutions créées par des startups innovantes en termes de santé numérique.

L'une des premières solutions de l'IA à être déployée a été développée par Imagene, un leader émergent de l'oncologie de précision, incorporant un algorithme pour identifier des biomarqueurs exploitables du cancer du poumon. L'algorithme est directement appliqué à une image numérisée d'une lame de pathologie colorée de manière conventionnelle et peut ensuite, en quelques minutes, identifier la présence de biomarqueurs exploitables dans la tumeur, fournissant ainsi des informations cruciales pour les diagnostics.

PATRICK HERTZOG / AFP Illustration - Laboratoire

"Nous avons franchi une nouvelle étape importante dans la pathologie numérique avec cette capacité à détecter des biomarqueurs via l'IA. L'utilisation d'algorithmes d'apprentissage en profondeur change le monde du diagnostic et, dans certains cas, peut réduire considérablement le coût et le délai de traitement", a déclaré le professeur Iris Barshack, responsable de l'Institut de pathologie de Sheba.

Cette dernière avancée dans le diagnostic du cancer s'appuie sur les progrès significatifs réalisés par l'Institut de pathologie de Sheba ces dernières années. En 2019, le laboratoire de pathologie de l'hôpital s'est entièrement numérisé, utilisant des écrans d'ordinateur pour le diagnostic au lieu de microscopes. L'équipe a ensuite travaillé en collaboration avec Imagene qui a développé un algorithme de profilage moléculaire rapide basé sur l'IA pour identifier des biomarqueurs exploitables à partir de la seule image de biopsie numérique.

"Nous sommes très fiers de faire partie de cette initiative extrêmement importante du professeur Barshack pour faciliter un programme accéléré de diagnostic rapide des patients atteints de cancer", a déclaré Dean Bitan, cofondateur et PDG d'Imagene.

Imagene offre aux médecins une intelligence oncologique immédiate pour assurer un traitement optimal à tous les patients atteints de cancer.