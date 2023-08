Le Shin Bet démantèle une cellule terroriste qui prévoyait des attaques en Israël

Les attentats étaient commandités par Alam Kaabi un militant du Front populaire qui réside au Liban

Le Shin Bet a déjoué une cellule terroriste qui prévoyait de mener des attaques en Israël.

Une opération conjointe du Shin Bet et de Tsahal, ces derniers mois, a permis l'arrestation d'un certain nombre de Palestiniens vivant en Cisjordanie qui planifiaient des attaques contre des citoyens israéliens, sous la direction d'Alam Kaabi, originaire de Naplouse, un militant du Front populaire qui a été expulsé vers la bande de Gaza dans le cadre de l'accord Shalit et réside actuellement au Liban.

Alam Kaabi mène des activités terroristes dans les territoires palestiniens où il recrute des terroristes, dont certains sont même proches de sa famille, afin de mener des attaques contre des Israéliens.

Shin Bet communication Cellule démantelée par le Shin Bet

Dans ce cadre, le Shin Bet a interrogé un certain nombre d'activistes, dont Murad Kaabi, un habitant du camp de réfugiés de Lata à Naplouse, un parent d'Alam, et Khaled Abu El Hija, un habitant de Jénine.

Dans l'enquête sur Murad Kaabi, il est apparu qu'il avait reçu l'ordre d'Alam de mener des attaques par balle. Deux armes M16 qui étaient en possession des militants ont été confisquées. En outre, dans l'enquête sur Khaled Abu Al Hija, il est apparu qu'il avait été recruté par Alam pour mener des attaques et diriger une unité militaire qui opérerait dans la région de Jénine. Des actes d'accusation ont été déposés contre les deux individus devant le tribunal militaire de Samarie.

Le Service général de sécurité, en collaboration avec Tsahal et la police israélienne, continuera de contrecarrer toute activité terroriste. Samedi dernier, un attentat à Tel-Aviv mené par un terroriste venu de Jénine a fait un mort rue Nahalat Benyamin.