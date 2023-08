Israël : 57 nouveaux immigrants de France ont fait l'alyah mardi

Le plus jeune est un bébé de 7 mois et le plus âgé a 78 ans

57 nouveaux immigrants de France sont arrivés mardi en Israël. Ils ont été accueillis lors d'une cérémonie en présence du ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Ofir Sofer et du président de l'Organisation sioniste, Yaakov Hagoel. Tout au long de la semaine, 120 personnes de France feront leur alyah.

Selon les données, l'âge moyen des immigrants est de 29 ans. 27 immigrés sont âgés de 0 à 18 ans sont arrivés sur le vol de mardi. Le plus jeune est un bébé de 7 mois et le plus âgé a 78 ans.

No credit Alyah de France

18 immigrés ont choisi de s'installer à Kikir en Samarie qui accueille cet été 12 familles immigrées de France à l'initiative de l'association "Intégration des Communautés d'Israël". Le reste des immigrants résidera à Jérusalem, Netanya, Nahariya, Ra'anana, Ashdod et Ashkelon.

"Les nouveaux immigrés qui s'installent dans toutes les régions de la Terre d'Israël sont les nouveaux pionniers de leur génération, qui réalisent chaque jour la vision sioniste de l'État d'Israël. Nous travaillons dur pour faire venir plus de jeunes immigrés et de familles dans le cadre du "Programme France", et j'ai été heureux d'accueillir les personnes, dont la plupart rejoignent des communautés et des familles récemment arrivées en Israël. Je félicite et remercie les partenaires de l'Agence juive, de la Fondation de l'amitié et de l'organisation Israel Communities Absorption qui travaillent avec diligence pour que davantage de Juifs du monde entier viennent en Israël. Je souhaite aux nombreux immigrants beaucoup de succès et une intégration facile et optimale en Israël. Bienvenue à la maison", a déclaré le ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Ofir Sofer.

Chaque année, entre 10 et 30% du total des nouveaux immigrants rentrent dans leur pays, notamment en raison des difficultés d'intégration.