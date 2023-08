Israël : rencontre entre des responsables de la police et les dirigeants des églises de Jérusalem

"Nous nous engageons à assurer votre sécurité personnelle et votre liberté religieuse", a déclaré le porte-parole de la Justice

Une réunion a eu lieu mardi à l'initiative de la police au Musée de la Tour de David, dirigée par des responsables de la police ainsi que des chefs des communautés chrétiennes et catholiques de la Vieille Ville de Jérusalem.

L'objectif de la réunion était d'ouvrir le dialogue afin de renforcer les liens. Mais également d'améliorer la coordination et la collaboration entre la police israélienne et les représentants des églises, des communautés chrétiennes et catholiques de Jérusalem sur une variété de points. En outre, une discussion a eu lieu concernant l'événement du Feu sacré à l'église du Saint-Sépulcre et les étapes nécessaires pour sa mise en œuvre, sa planification et son adaptation sur place afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être à l'intérieur de l'église pendant la cérémonie, en conformité avec les limites de sécurité existantes sur place.

Police Spokesperson's Unit Des responsables de la police rencontrent des chefs religieux à Jérusalem

Au cours de la réunion, une discussion a également eu lieu sur les cas inquiétants de crimes haineux à l'encontre de personnes chrétiennes dans la vieille ville. Le commandant du commissariat de David a présenté l'activité opérationnelle menée dans la zone ces derniers jours et a exprimé son engagement total dans la lutte contre ce phénomène. Depuis le début de l'année, 16 enquêtes ont été ouvertes dans le district de Jérusalem après des plaintes reçues, des rapports de police ou après identification de suspects impliqués dans des incidents de vandalisme, de violence et de harcèlement dirigés contre des chrétiens ou des institutions religieuses chrétiennes.

Police Spokesperson's Unit Réunion de policiers israéliens avec les dirigeants des églises à Jérusalem

Dans ces affaires, 21 suspects ont été arrêtés et placés en détention. La plupart des cas se sont produits dans la vieille ville. Dans certains cas, des actes d'accusation ont déjà été déposés, d'autres font l'objet d'une enquête active et d'autres encore ont été transférés au bureau du procureur en vue du dépôt d'un acte d'accusation. Le mois dernier, la police a reçu un rapport faisant état de dommages causés à la porte de l'église polonaise à Jérusalem. Dès le lendemain, la police a arrêté deux suspects impliqués dans l'incident, et d'autres individus ont fait l'objet d'une enquête. Une fois l'enquête terminée, le dossier d'enquête a été transféré au bureau du procureur en vue d'une inculpation.