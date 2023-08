"Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de personnes sionistes, amoureuses du pays, qui n'ont eu à aucun moment l'intention de nuire à sa sécurité

Plus d'un an et demi après avoir été accusés d' espionnage pour l'Iran, cinq Israéliens - quatre femmes et un homme - ont été acquittés des infractions qui leur étaient imputées. L'affaire avait fait les gros titres, après que le Shin Bet avait révélé avoir contrecarré une activité iranienne visant à recruter des femmes israéliennes d'origine perse en échange d'argent.

"Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de personnes sionistes, amoureuses du pays, qui n'ont eu à aucun moment l'intention de nuire à sa sécurité", lit-on dans le verdict. "Les relations entre les accusées avec l'agent étranger se sont établies sans que celles-ci ne connaissent sa véritable identité. Ce sont des femmes qui cherchaient de la chaleur et de l'amour, une oreille attentive et parfois même une aide financière. Et Rambod (l'agent du renseignement iranien qui se faisait passer pour un juif), en a profité pour forger une relation avec elle et les a manipulées", a noté le juge.

Les prévenus étaient des Israéliens d'origine iranienne parlant persan, qui étaient en contact depuis plusieurs années avec l'agent iranien, qui se faisait appeler Rambod Namdar. Celui-ci était entré en contact avec ses victimes via Facebook.

Plus ces Israéliens s'étaient rapprochés de cet Iranien, plus ils s'étaient laissé convaincre de prendre des photos de sites stratégiques en Israël, et d'essayer de nouer des relations avec des hommes politiques, tout cela en échange de milliers de dollars.

Quelques mois après son inculpation, l'une des Israéliennes avait tenté de mettre fin à ces jours. Son mari, également impliqué dans l'affaire, avait alors accusé le Shin Bet d'avoir violenté son épouse lors de son interrogatoire et de lui avoir extorqué des aveux par la force.