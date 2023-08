Appels du député Ahmed Tibi "à déraciner l'occupation" : Ben Gvir réclame des poursuites

"Par ces propos, Ahmed Tibi attise les flammes de la haine contre l'État d'Israël tout en louant les terroristes"

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a demandé à la conseillère juridique du gouvernement Gali Baharav Miara d'ouvrir une enquête contre le député Ahmed Tibi pour "crimes d'incitation au terrorisme" et "sédition", à la suite d'un discours que le parlementaire arabe israélien a prononcé cette semaine à l'Université américaine de Jénine.

Lors de son allocution, le leader du parti Taal-Hadash, qui n'en est pas à ses premières déclarations du genre, a exprimé son soutien aux résidents du camp de réfugiés de Jénine et a salué leur résistance à "l'occupation".

Tomer Neuberg/Flash90 Le député de la Liste commune Ahmad Tibi s'exprime lors de la conférence Haaretz au Centre Peres pour la paix et l'innovation à Jaffa, le 16 juin 2022.

"Félicitations à vous tous... La réussite, l'excellence, l'éducation sont les armes des opprimés, et c'est l'arme du peuple sous l'occupation, c'est ce qui permet de lutter pour être libre. De Jénine si forte, orgueilleuse et sublime, cette voix s'élève. La voix de la liberté. Il est écrit à propos de Jénine que son destin sera scellé dans la bataille en cours pour le bien et la liberté. Félicitations à la ville de Jénine", a-t-il dit devant un parterre d'étudiants.

"J'étais ici dans le camp de Jénine quand il a été attaqué en 2003. Ceux qui ont résisté lors de la dernière attaque sont nés après. Les garçons ici présents et tous les Palestiniens résistent et se battent chacun à leur manière. Ils conduiront cette nation vers la liberté. Je suis ici pour célébrer cette joie avec vous et vous dire qu'ensemble nous déracinerons l'occupation. Nous y mettrons fin".

Dans sa lettre à la conseillère juridique du gouvernement, Itamar Ben Gvir accuse le député d'inciter à la violence à l'encontre de l'État d'Israël et de porter atteinte à sa souveraineté et à son existence en tant qu'État. "Comme on le sait, de nombreux terroristes sont sortis de la ville de Jénine dans le but d'assassiner et de blesser des Juifs en raison de leur identité. Rien que depuis le début de cette année, plus de 50 attentats ont été perpétrés par des terroristes venus de la région de Jénine", pointe-t-il.

"Par ces propos, Ahmed Tibi a enfreint le code pénal israélien. Il attise les flammes de la haine contre l'État d'Israël tout en louant les terroristes. Il attise également les conflits entre la population arabe et la population juive", poursuit-il.

Réagissant à la plainte du chef de Force juive, le député Ahmed Tibi a déclaré maintenir ses propos concernant la nécessité de "déraciner l'occupation". Le ministre Ben Gvir cherche à étouffer le scandale raciste lié à son refus de me laisser visiter des détenus palestiniens, alors qu'il a autorisé des députés juifs à rendre visite à un détenu soupçonné de meurtre."

Le député fait ici allusion à l'interdiction émise quelques heures plus tôt par le ministre concernant la visite du député à des Palestiniens en détention après les violents incidents de Burqa en Cisjordanie, au cours desquels un Palestinien a été tué par deux habitants juifs des implantations. "Le député Tibi ne pourra pas rendre visite aux émeutiers alors que l'enquête n'est pas achevée. C'est la décision de la personne en charge de l'enquête, et je lui apporte tout mon soutien", a dit Itamar Ben Gvir.

La semaine dernière, le ministre a toutefois autorisé deux députés du camp de la majorité à rendre visite à Yehiel Indor, le jeune juif suspecté d'avoir tiré le coup de feu fatal lors des affrontements.