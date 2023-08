Israël : l'hôtel qui abrite le couple Netanyahou en vacances reçoit une pluie de commentaires négatifs sur Internet

La décision d'accueillir Benyamin Netanyahou et son épouse a suscité les critiques des opposants à la réforme judiciaire.

De nombreux messages négatifs publiés sur Google et Facebook ont visé l'hôtel qui abritait le couple Netanyahou en vacances. Situé dans le village de Neve Ativ, sur les hauteurs du Golan, l'établissement a accueilli le couple pendant plusieurs jours.

La décision de l'hôtel d'accueillir Benyamin Netanyahou et son épouse a suscité les critiques des opposants à la réforme judiciaire. Ceux-ci ont alors décidé de multiplier les messages négatifs et de dégrader la note de l'hôtel sur Google, qui est passé alors de 4.8 à 4.4/5.

"Il s'agit d'un hôtel merveilleux pour accueillir des dictateurs. Si vous êtes un roi détesté par son peuple, ici, vous trouverez la plénitude, loin de vos sujets", a écrit un internaute. D'autres ont préféré soutenir l'hôtel en publiant des messages sur la page Facebook de l'établissement pour contrer les opposants. "Félicitations à l'hôtel Panda, nous viendrons et nous ne laisserons pas les gauchistes anarchistes détruire votre gagne-pain", a affirmé une internaute.

Le directeur de l'hôtel a indiqué que la plupart des commentaires étaient faux et que son établissement continuerait à accueillir ses clients comme il l'a toujours fait jusqu'à présent. Le conflit virtuel par post interposé s'est poursuivi jusque dans la rue. Plus de 200 personnes ont manifesté devant l'hôtel Panda après avoir été finalement autorisé à rentrer dans le village. Des dizaines de tentes ont été dressées en plein air aux abords de Neve Ativ dans la nuit de lundi à mardi après que la police a fermé l'accès aux protestataires en ne laissant entrer que les résidents et les clients de l'hôtel.