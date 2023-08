L'exposition est organisée en trois parties qui suivent la structure de l'essai de Walter Benjamin

Le Musée d’Israël à Jérusalem présente une nouvelle exposition tout à fait inédite, réalisée par Gilad Reich à partir de l'œuvre du penseur et philosophe juif allemand Walter Benjamin, Petite histoire de la photographie (1931). Au travers de plus de 80 photos issues de 50 ans de collecte du musée, l’exposition met en lumière l’histoire de la photographie et son influence sur l’art, l’esthétique et la perception. "In Pictures: Walter Benjamin’s Little History of Photography" révèle pour la première fois de rares clichés, minutieusement sélectionnés, des photographes des XIXe et XXe siècles qui ont inspiré Walter Benjamin et qui sont référencés dans son essai. Les photographes français de renom dont Eugène Atget, Charles-Victor Hugo, Nadar (Gaspard-Félix Tournachon), Auguste Vacquerie ou encore Hippolyte Bayard y occupent une place de choix. L’exposition invite le visiteur à une réflexion approfondie sur les photos que nous "consommons", et la place que nous leur accordons aujourd’hui dans notre quotidien. Une véritable immersion dans les origines de la photographie qui permet de comprendre l’évolution de cet art visuel et ses enseignements. Découverte.

L'exposition est organisée en trois parties qui suivent la structure de l'essai de Walter Benjamin, chacune présentant des œuvres des photographes et les résultats des développements technologiques décrits par le penseur. Son œuvre déploie aussi tout un ensemble de réflexions autour de la photographie.

Courtesy Israel Museum Extrait de l'oeuvre de Walter Benjamin, dans Die literarische Welt, 1931. The National Library of Israel

"C’est la première fois que les clichés sont mis en valeur dans une telle exposition, l’objectif étant avant tout de les faire connaître au public. Pouvoir exposer au grand jour ces travaux quasiment inconnus, dans le seul musée au monde qui les rassemble au sein d’une même exposition, constitue une opportunité incroyable, qui ne se présente qu’une fois dans la vie", a déclaré Gilad Reich, commissaire de l’exposition à i24NEWS.

Elie Posner Gilad Reich

"En tant qu’ancien étudiant en histoire et en philosophie, je connais très bien le texte de Benjamin. A l’origine, je souhaitais monter une petite exposition, puis je me suis rendu compte de la densité de la collection qu’abritait le musée et j’ai décidé d’utiliser cette profusion à bon escient, car je pense que ces documents ont beaucoup à nous apprendre", a-t-il poursuivi, ajoutant que c’était très important pour lui de réaliser une exposition "intime fidèle à l’atmosphère de l’époque et au courant des intellectuels". A la fin du parcours, il a également installé un salon avec canapés et livres où les visiteurs peuvent prolonger l’expérience.

"La carte de visite", ancêtre du selfie

L’essai de Walter Benjamin, qui paraît dans un magazine allemand en 1931 et définit pour la première fois le concept d’aura, clé de voûte de sa théorie esthétique, ainsi que la notion d’inconscient optique, aborde aussi longuement la technique du portrait.

Selon lui, l’aura s’obtient uniquement en présence de l’objet ou du sujet photographié. L’aura est liée à la relation entre le spectateur et l’objet de la photo. Walter Benjamin s’attache à montrer que les portraits réussissent à conserver et à perpétuer une caractéristique spéciale du travail artistique. C'était la première fois dans l’histoire que les sujets posaient devant des objectifs. "Ils devaient parfois rester assis sans bouger pendant plus de 12 minutes", relate Gilad Reich. La plupart du temps, les photographes prenaient leur entourage proche et leur famille pour modèle. Walter Benjamin fut le premier à déceler le côté intime qui se dégage du portrait et à le mettre en évidence.

Le photographe André-Eugène-Adolphe Disdéri, qui fit fortune avec le procédé des cartes de visite photographiques, a permis de diminuer les coûts et d’obtenir dix petites images sur une même planche.

Courtesy Israel Museum André-Eugène-Adolphe Disdéri

"Disdéri a fait des tests en se photographiant lui-même avec la technique qu’il a mise au point, puis il a réalisé des photos de Napoléon III et c’est ce qui a donné au public l’envie d’avoir des cartes de visite. Il a déposé le brevet de la carte de visite en 1854. La folie des cartes a ensuite déferlé et le mouvement a eu un succès fou : les studios photo ouvraient en masse et tout le monde voulait son portrait. Les gens utilisaient leur carte de visite pour se faire connaître et diffuser leur nom dans la société", raconte Gilad Reich.

Enquêter sur la société

Le potentiel révolutionnaire de la photographie est ainsi mis en avant tout au long du parcours, notamment grâce aux clichés qui nous offrent une nouvelle compréhension de la réalité. Le célèbre projet du photographe allemand August Sander, présente et classe la société allemande selon les professions et les statuts. "Au lieu de faire une enquête sociale, l’appareil photo nous montre à quoi ressemble la société. Ce que fait Sander avec la population, Karl Blossfeldt l’a fait avec les plantes en capturant chaque détail", affirme Gilad Reich soulignant que "le pouvoir de l’objectif nous permet de voir ce que l'œil ne peut percevoir seul."

Courtesy Israel Museum Walter Benjamin photographié par Germaine Krull

Cet événement artistique rend un hommage exceptionnel à Walter Benjamin et retrace avec précision l’itinéraire de la photographie dès ses débuts, au travers de l’art, de l’histoire et de la philosophie.

L’exposition est à voir au Musée d’Israël à Jérusalem, jusqu’à la mi-décembre.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS