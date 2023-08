Israël annule l'assurance maladie pour les réfugiés d'Ukraine, l'ambassadeur fustige le gouvernement

L'ambassadeur ukrainien en Israël s'est dit "déçu" et "préoccupé" par la décision du gouvernement israélien

Yevgen Kornichuk, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, a vivement critiqué ce jeudi la décision du gouvernement israélien de suspendre l'assurance médicale pour les réfugiés ukrainiens en Israël.

Capture d'écran/ i24NEWS L'ambassadeur ukrainien en Israël, Yevgen Korniychuk dans le Prime, le jeudi 12 janvier 2023

"Nous sommes très déçus et préoccupés par la récente décision du gouvernement israélien d'annuler l'assurance maladie pour les réfugiés d'Ukraine", a écrit l'ambassadeur dans son message. "Non seulement le gouvernement israélien refuse de vendre à l'Ukraine des mesures de protection contre le meurtre de nos citoyens par les Russes, mais maintenant, il arrête également l'aide médicale aux réfugiés qui ont fui vers Israël", a dénoncé Korinchuk.

Yonatan Sindel/Flash90 Betsalel Smotrich

L'envoyé de Kiev a appelé le gouvernement israélien à ne pas tourner le dos à un "acte humanitaire" pour la santé des réfugiés ukrainiens, et a demandé au ministre des Finances Betsalel Smotrich de revenir sur sa décision.

Mercredi soir, le gouvernement a annoncé que les réfugiés venus d'Ukraine en Israël depuis le déclenchement de la guerre contre la Russie il y a environ un an et demi, ne seraient plus éligibles pour recevoir des services de santé, leur assurance médicale ayant expiré. "Malheureusement, le gouvernement n'a pas prolongé le budget de l'assurance maladie et nous appelons le ministère des Finances et le cabinet du Premier ministre à résoudre le problème immédiatement", a également déploré le ministère israélien des Affaires sociales.

Dans le même temps, un certain nombre d'hôpitaux a réagi en décidant de continuer à fournir aux réfugiés ukrainiens les soins dont ils ont besoin, en dépit de l'absence de subventions du gouvernement. "Il s'agit d'une cause humanitaire de premier ordre, l'État d'Israël doit fournir une assistance aux réfugiés de la guerre en Ukraine, restés dans le pays. Il n'y a rien de plus nécessaire et moral que cela", a réagi le grand rabbin d'Ukraine, le rabbin Moshe Reuven Assman.