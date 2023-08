"Il n'y aura pas de gouvernement d'urgence avec Netanyahou, nous ne céderons pas à la corruption" (Lapid)

"Israël ne peut pas accepter l'enrichissement d'uranium en Arabie Saoudite, parce que cela met en danger la sécurité du pays", a par ailleurs affirmé Lapid

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a réitéré jeudi soir qu'il n'entrera pas dans un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. "Il n'y aura pas de gouvernement d'urgence avec Netanyahou, nous ne céderons pas à la corruption", a-t-il martelé lors d'une interview accordée à Channel 12. Selon Lapid, le gouvernement essaie de "créer une légitimité pour Netanyahou". "Ce gouvernement tombera", a-t-il prédit.

"J'ai tenté, contrairement à ma position d'origine, de parvenir à un compromis avant la loi sur l'annulation de la cause de raisonnabilité, même si je savais que cela ne servait à rien. Mais au dernier moment, Ben Gvir et Levin sont entrés dans la salle, ont frappé du poing sur la table et il [Netanyahou] s'est soumis à eux", a expliqué le président de Yesh Atid. "Il n'y aura pas de gouvernement d'urgence car il s'agit en réalité d'un gouvernement de Netanyahou. Cela signifie que l'opposition succomberait également à la corruption", a-t-il poursuivi.

Yaïr Lapid a évoqué les protestations au sein des rangs de l'armée israélienne et a exprimé ses craintes pour ses capacités futures. "La différence avec Yom Kippour, c'est qu'à l'époque, la raison pour laquelle il y avait une guerre était que les armées ennemies nous attaquaient, ici l'ennemi vient de l'intérieur", a-t-il souligné.

"J'ai beaucoup parlé contre les réservistes récalcitrants, mais ces personnes disent - 'Nous nous sommes enrôlés dans l'armée d'un État juif et démocratique. Nous ne sommes pas des milices privées de Ben Gvir', Il est difficile de ne pas pour les comprendre", a ajouté le chef de l'opposition.

"Je ne prêterai pas main forte à l'enrichissement d'uranium sur le sol saoudien"

Sur les contacts avec l'Arabie saoudite en vue d'une éventuelle normalisation avec Jérusalem, Yaïr Lapid a déclaré que le nucléaire civil ne posait pas de problème dans l'immédiat. "Il y a des pays au Moyen-Orient qui ont le nucléaire civil, mais ne détiennent pas l'enrichissement d'uranium sur leur sol. Et ce sujet est maintenant sur la table, il ne devrait pas l'être", a-t-il mis en garde. "Israël ne peut pas accepter l'enrichissement d'uranium en Arabie Saoudite, parce que cela met en danger la sécurité du pays et nuit à notre lutte avec l'Iran", a averti Lapid. Le Likoud, parti de Benjamin Netanyahou, a rapidement réagi aux propos du chef de l'opposition. "Le Premier ministre a apporté 4 accords de paix historiques qui n'ont fait que renforcer la sécurité et le statut de l'État d'Israël - et continueront de le faire. Ce serait mieux pour Lapid, qui a donné au Hezbollah des réserves gratuites de gaz israélien, de ne pas faire croire au Premier ministre Netanyahou qu'il continue à protéger la sécurité et les intérêts essentiels d'Israël".