Israël/Réforme judiciaire : les manifestants protestent devant les maisons des ministres

"L'objectif est de continuer à faire pression", a déclaré un manifestant

Les manifestants contre la réforme judiciaire se sont rendus ce jeudi soir sur l'autoroute Ayalon à Tel-Aviv et l'ont bloquée à la circulation. Ils se sont également rendus devant les domiciles de membres de la Knesset (Parlement) de la coalition et de ministres du gouvernement. Pendant de longues minutes et pendant les heures de pointe, la circulation s'est arrêtée et des dizaines de voitures se sont retrouvées bloquées dans la zone. "L'idée était d'aller voir les députés qui peuvent à un moment ou à un autre, mettre fin à ce gouvernement ou bloquer la réforme", a déclaré un manifestant à i24NEWS. "Il y a beaucoup de pression sur Dichter (Ministre de l'Agriculture et du Développement rural) à Ashkelon, sur Gallant qui habite dans un moshav du nord d'Israël, Edelstein (membre de la Knesset) et Gamliel (Ministre des Renseignements) qui peuvent encore faire bouger les choses", a-t-il affirmé en ajoutant que "l'objectif est de continuer à faire pression".

Tomer Neuberg/Flash90 Des Israéliens bloquent l'autoroute Ayalon à Tel Aviv lors d'une manifestation contre la réforme judiciaire prévue par le gouvernement.

La colère ne faiblit pas contre le gouvernement. "Ces manifestations sont la suite de celles qui ont eu lieu également mercredi à Raanana. Un rassemblement a eu lieu contre un cours de Torah donné en plein air par un rabbin qui a tenu des propos homophobes", a poursuivi le manifestant à i24NEWS. "Aujourd'hui, je me suis rendu dans la maison d'Amir Ohana, le président de la Knesset, à Tel-Aviv et l'un des slogans qui a été scandé est qu'il n'aurait jamais été père sans la Cour suprême", a-t-il conclu.

Depuis l'annonce en janvier du projet contesté, des dizaines de milliers de personnes manifestent chaque semaine dans le pays, de Haïfa, au nord, à Eilat, sur la mer Rouge, en passant par Jérusalem.