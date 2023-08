Israël/Refus de servir des réservistes : "un préjudice de plus en plus grave" (chef de l'armée de l'air)

Selon lui, il est "impossible de savoir ce qui se passera dans un mois". "Le défi viendra avec la reprise des entraînements de grande ampleur", a-t-il affirmé.

"Tsahal est toujours prêt pour la guerre, mais les dommages causés à l’armée de l’air par les réservistes qui démissionnent pour protester contre la réforme judiciaire sont de plus en plus graves", a alerté vendredi le chef de l’armée de l’air israélienne Tomer Bar lors d'une réunion avec des réservistes récalcitrants à Tel-Aviv.

Tomer Bar a également pointé du doigt la baisse de confiance du public et a affirmé qu'"il n'était pas possible que cela affecte toutes les formations de l'armée". "Pour le moment, Tsahal conserve sa compétence, mais il y a des préjudices causés à l'armée de l'air et dans d'autres formations. Il semble également que les préjudices causées à l'armée de l'air soient les conséquences de la crise actuelle", a-t-il ajouté.

IDF Spokesperson Exercices conjoints des armées de l'air grecque et israélienne dans le cadre d'un programme de formation en Israël, le 12 juillet 2022

"Nous avons une mission de sécurité sur nos épaules. En dépit des difficultés que certains d'entre vous éprouvent, je m'attends à ce que vous continuiez à venir", a poursuivi Tomer Bar. Selon lui, il est "impossible de savoir ce qui se passera dans un mois". "Le défi viendra avec la reprise des entraînements de grande ampleur", a-t-il souligné.

Mardi, l'armée israélienne a reconnu que la menace lancée par les soldats qui refusent d'assurer leur réserve volontaire cause un préjudice à l’état de préparation de l’armée.