Israël : la visite du couple Netanyahou à Ramot suscite l'inquiétude des habitants

Les habitants ont mis en garde contre les conséquences attendues de la visite de Netanyahou et de sa femme

Une centaine d'habitants du moshav Ramot (nord d'Israël) ont envoyé vendredi une lettre au Shin Bet, à la police et au bureau du Premier ministre, pour exprimer leur inquiétude quant aux conséquences attendues de la visite du couple Netanyahou à la station balnéaire de Ramot au début de la semaine prochaine, a rapporté vendredi Channel 12.

Les habitants soulignent dans leur missive qu'ils sont en pleine cueillette de mangues, principale source de revenus du moshav, et préviennent que tout barrage routier, comme ce fut le cas à Neve Ativ, causera des dégâts "lourds et irréversibles".

Eyal Margolin / Flash90 Manifestants contre le Premier ministre Netanyahou à Neve Ativ

"Avec tout le respect que je dois aux projets de vacances du Premier ministre, nous n'accepterons aucun préjudice aux entreprises agricoles et touristiques du moshav et agirons contre cela de toutes les manières légales possibles", prévient la lettre.

Dans le cadre des préparatifs de la visite, des barrières et autres mesures de sécurité ont déjà été déployées dans la zone. Neve Ativ, au nord des hauteurs du Golan, a été le théâtre de protestations pendant plus d'une journée après un bref séjour du Premier ministre et de sa femme à l'hôtel Panda. La police a complètement bloqué, sous la direction du Shin Bet, les entrées de la localité et une barrière a même été érigée à une distance d'environ 3 km, afin d'empêcher l'entrée des protestataires.