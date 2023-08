Israël à nouveau frappé par une vague de chaleur

La canicule devrait culminer dimanche après-midi avec des températures exceptionnellement élevées

Une canicule intense touche actuellement Israël et devrait culminer dimanche après-midi avec des températures exceptionnellement élevées. Cette chaleur sera ponctuée de légères averses dans quelques localités.

Malgré un ciel parsemé de nuages, une augmentation des températures est attendue, rendant le climat plus étouffant qu'à l'accoutumée, avant l'arrivée de pluies dans les régions montagneuses du nord et à l'intérieur des terres. Une humidité particulièrement oppressante est également attendue le long de la côte.

Un léger rafraîchissement est prévu lundi, notamment dans les zones montagneuses et centrales du pays. Néanmoins, une chaleur lourde dominera encore la majeure partie des régions. Des risques de bruines et de pluies éparses sont à prévoir, potentiellement accompagnées d'orages, notamment dans le sud et l'est du pays.

Pour les journées de mardi et mercredi, une baisse significative des températures est à prévoir, ce qui devrait apporter un réel soulagement face à cette canicule. Le nord-est du pays pourrait cependant connaître quelques averses accompagnées d'orages.

Quant aux températures maximales attendues pour aujourd'hui, elles devraient atteindre 32 degrés Celsius à Tel Aviv, 30 à Haïfa, 38 à Jérusalem, 36 à Be'er Sheva, 44 à Tibériade, 38 à Tzfat et culminer à 42 degrés en début d'après-midi à Eilat.