A travers cet événement artistique unique, le spectateur découvre la véritable révolution artistique qui prend de l’ampleur au sein de la société arabe

Entre traditions et modernité, la nouvelle exposition "Design in Arabic" de Rami Tareef, tout à fait étonnante, ne laisse personne indifférent. Inaugurée le mois dernier à l’occasion des 50 ans du Département de design et d'architecture du Musée d'Israël à Jérusalem, la première exposition du genre dédiée aux designers et créateurs de la société arabe israélienne offre au visiteur un regard atypique sur une communauté qui prône au grand jour l’émancipation, parfois à contre-courant avec ses valeurs. Bijoux en calligraphie arabe, vêtement traditionnel féminin (ghalabia) complètement transparent, costumes de mariés pour couple homosexuel… Une exposition inédite qui oscille entre respect de l’identité et provocation, et qui fait réfléchir sur l’importance de l’apparence à travers les sujets profonds abordés dans les oeuvres : le statut de la femme, l'identité nationale et le genre. i24NEWS a rencontré Rami Tareef, conservateur du Département de design et d'architecture du Musée d’Israël, qui a organisé l’événement autour des créations de cinq femmes et d’un homme, de religion, de milieu et de parcours différents, originaires des quatre coins du pays de Bokata dans les hauteurs du Golan à Jaffa, unis autour d’une même passion : le design.

"Je pense que le design est un outil qui permet de préserver la société arabe à travers des transformations et des changements, même si cela paraît paradoxal. Depuis une dizaine d’années, on observe une augmentation significative du nombre d'étudiants de la société arabe diplômés des académies d'art et de design en Israël, ce qui indique un intérêt croissant parmi la jeune génération à étudier différentes disciplines dans les domaines du design", a déclaré Rami Tareef à i24NEWS.

Caroline Haïat/i24NEWS Rami Tareef

"Cela s’explique par le fait que c’est une génération qui est exposée à toutes sortes de contenus et d’informations via internet et les réseaux sociaux, donc ils s’intéressent à des disciplines plus larges, et deuxièmement, il a de plus en plus de formations en design en Arabe pour donner accès aux jeunes à des études dans leur langue maternelle", a-t-il poursuivi.

Rami Tareef a examiné en profondeur les changements qui ont opéré dans la société arabe ces dernières années et a choisi de consacrer une place de choix aux designers et créateurs de cette communauté, encore trop peu exposés. Il présente ici le design contemporain local dans les domaines de la mode, du textile, de l'orfèvrerie et des produits fabriqués par la nouvelle génération pionnière de jeunes designers. A travers les œuvres de Gadir Salih, Samah Tahish, Hazar Garbli, Sophie Abu Shakra et Shadi Francis Majalton, la nouvelle génération de designers issus approche une variété de questions sociales et identitaires.

Elie Posner Design in Arabic

"Je me suis rendu compte qu’un phénomène émergent se produisait sous nos yeux et j’ai voulu le mettre sur le devant de la scène; nous assistons à la naissance d’une génération de designers arabes qui ont énormément de messages à véhiculer, notamment à propos de leur identité. La culture et l’identité sont en réalité des pièces maîtresses de leur art. Je pense que le rôle d’un musée est aussi de révéler les événements sociétaux nouveaux qui apparaissent dans la société et non uniquement de présenter les faits historiques", assure Rami.

Les questions fondamentales concernant la culture et les traditions dans lesquelles les designers ont été éduqués sont abordées et cela démontre un désir commun d’évoquer les problèmes sociaux brûlants à travers le langage universel du design.

Natalie Peselev Stern Design in Arabic, Caroline Haïat, Rami Tareef, Nicolas Rosenbaum, Salomé Milhac

"Il était très important pour moi de transmettre la voix de ces designers au public israélien. En outre, je voulais faire entendre la critique assez dure qu’ont ces designers envers leur propre communauté, dévoilée par petites touches, notamment avec des mots péjoratifs brodés sur certains vêtements exposés. Avec la ghalabiya transparente, l’une des designer a voulu montrer que le corps de la femme lui appartient et que personne n’a le droit de le contrôler", a déclaré Rami Tareef ajoutant que "cette génération n’abandonne pas pour autant son identité à laquelle elle est très attachée".

Elie Posner Ghalabiya

En outre, les designers apparaissent dans des vidéos où ils présentent librement leur vision du monde et expliquent pourquoi ils ont choisi de traiter les problèmes complexes qui préoccupent la société arabe d'aujourd'hui à travers leurs œuvres.

"Nous sommes allés filmer les designers chez eux dans leur environnement et nous avons rencontré leurs familles. Nous avons choisi exprès de les filmer dans leur salon pour rendre les films encore plus authentiques; c’est un concept que nous avons souhaité inclure à l’exposition, afin de les faire connaître au public. Cela donne au visiteur une fenêtre sur leur intimité et permet de mieux comprendre leur création et leur message", a déclaré Rami Tareef.

A travers cet événement artistique sans précédent, le spectateur découvre en effet la véritable révolution artistique qui prend de l’ampleur au sein de la société arabe israélienne, initiée par la jeune génération qui n’a plus peur de s’affirmer et d’exposer au grand jour ses croyances et ses opinions, bien qu’elles puissent heurter les plus conservateurs.

L'exposition est à découvrir jusqu'en février 2024 au Musée d'Israël à Jérusalem.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS