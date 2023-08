Israël : un chauffeur de bus ordonne aux filles de s'assoir à l'arrière et de se couvrir

Dans le bus d'ultra-orthodoxes, le chauffeur a affirmé aux jeunes filles qu'elles n'avaient pas une tenue assez modeste

Un incident peu habituel a eu lieu dimanche lors d'un trajet de bus de la compagnie Nativ Express en Israël, reliant Ashdod à Kfar Tabor. Le chauffeur de bus a séparé un groupe de jeunes et a ordonné aux filles de s'assoir à l'arrière du bus et de se couvrir.

Aucun des occupants du bus n'est venu en aide.

Shir, l'une des filles qui se trouvait dans le bus, a déclaré à Channel 12 : "Nous sommes montés dans le bus et le chauffeur est venu vers nous et nous a dit : 'c'est une ligne religieuse, alors couvrez-vous. Il a ensuite dit aux garçons de s'assoir à l'avant. Nous sommes allés en vacances à Kinneret, nous sommes rentrés contrariés que notre pays foutte le camp et que nos droits soient bafoués. Nous nous sommes sentis très mal à l'aise, tout le monde nous regardait."

Miriam Alster/Flash90 Bus en Israël

Pendant le voyage, les filles se sont disputées avec le chauffeur. "Écoutez les filles, vous allez grandir et peut-être vous comprendrez", leur a dit le chauffeur. "L'éducation que vous avez reçue est la pire éducation possible. Quand vous montez dans un bus avec des religieux et des ultra-orthodoxes vous devez respecter leur manière. d'être. Que voulez-vous ? Qu'ils regardent votre corps ?", a déclaré le chauffeur.

La compagnie de bus a réagi à l'incident, affirmant :"Nativ Express a pris connaissance des détails de l'affaire grâce aux témoignages et a l'intention d'enquêter de manière approfondie sur les faits avec le sous-traitant qui a effectué ce voyage pour Nativ Express et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'un tel cas ne se reproduise pas".