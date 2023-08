Tel-Aviv : le nouveau restaurant branché veut enflammer la scène gastronomique israélienne

Les chefs fondateurs du restaurant, qui ont cuisiné et voyagé dans le monde entier, ont voulu ramener les saveurs à la maison

Situé dans l'hôtel Carlton sur le front de mer de Tel-Aviv, le restaurant FLAME s'est démarqué lors de son inauguration en présence de dignitaires et d'ambassadeurs du monde entier en Israël, qui se sont retrouvés à goûter des saveurs familières dans un cadre luxueux.

"J'apprécie vraiment la cuisine israélienne parce qu'à l'heure actuelle, les gens copient beaucoup des meilleurs plats d'autres pays, donc il y a beaucoup de nourriture israélienne qui ressemble à la cuisine kenyane. Surtout avec le régime méditerranéen", a déclaré l'ambassadeur kenyan Samuel Thuita à i24NEWS.

La nourriture au menu dépasse les normes habituelles. Le tout cuit à feu vif célèbre les traditions du monde entier. Et tout est certifié casher.

Les chefs fondateurs du restaurant, qui ont cuisiné et voyagé dans le monde entier, ont voulu ramener ces saveurs à la maison.

Les visionnaires derrière le restaurant sont de vrais connaisseurs de la cuisine locale: Alon Aharonovitch, Dorian Coupit et Ilya Goldmann. Lors de l'inauguration, ils ont rencontré un public enthousiaste.

"J'adore la cuisine israélienne, avec beaucoup de saveurs arabes et aussi vos propres saveurs mélangées à celles d'Europe et à d'autres endroits", a affirmé l'ambassadeur du Japon en Israël, Mizushima Koichi. "C'est une cuisine très créative et innovante."

Selon les ambassadeurs, c'est une autre façon pour l'hôtel – et pour Tel-Aviv en général – d'afficher son visage cosmopolite, et de montrer son ouverture sur le monde.

À une époque où les courants tourbillonnent dans la société israélienne à propos d'une série de questions, c'est un autre concept sur la façon d'équilibrer l'impulsion de se tourner vers l'intérieur, tout en regardant vers l'extérieur. Cuisiner à feu vif, la meilleure métaphore pour allier la singularité d'Israël et de ses traditions.