"Bassa Sababa", le tube de Netta Barzilai dépasse les 300 millions de vues

Le célèbre tube "Bassa sababa" de la chanteuse israélienne Netta Barzilai qui a remporté l'Eurovision en 2018, lui a permis samedi de devenir la première Israélienne à franchir la barre des 300 millions de vues. La chanson est sortie en février 2019 et c'est le premier single que Netta a enregistré juste après sa victoire à l'Eurovision au Portugal. A la deuxième place, se trouve Dennis Lloyd avec l'un des succès mondiaux de l'été 2018, "Nevermind."

Polina Garaev/i24NEWS Netta Barzilai

Netta a travaillé sur la chanson avec le coproducteur et ami proche, Avshalom Ariel et Stav Begar, et le clip était considéré à l'époque comme le clip le plus vendu de l'État d'Israël. En septembre 2021, la chanson a franchi les 200 millions de vues sur YouTube et est devenue le clip israélien le plus visionné de tous les temps.

Le clip avait pourtant été supprimé temporairement de YouTube environ deux semaines après sa sortie après une plainte de la société de production Tre Native a auprès de YouTube pour plagiat d'un clip de Travis Scott, SICKO MODE. Mais après quelques heures, la chanson était de retour sur la plateforme.